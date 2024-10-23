جود السفياني لـ"الخليج 365": اكتسبت أصدقاء بعد انتهاء تصوير "خريف القلب"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - كشفت الفنانة جود السفياني عن شخصيتها التي ستلعبها في أحداث مسلسل "خريف القلب" الذي تقع أحداثه بـ90 حلقة، ويُعد أول عملٍ سعودي معرَّبٍ من قصة تركية، وقالت لـ"الخليج 365": "أجسد شخصية أمل، وهي إحدى الفتاتين اللتين تقوم إحدى الممرضات بتبديلهما في المستشفى عند ولادتهما؛ حيث تأخذ العائلة الغنية ابنة العائلة الفقيرة والعكس، وفي بداية الأحداث تكون والدتي هي الفنانة إلهام علي ووالدي الفنان فيصل الدوخي، لكن بعد أعوام يُكتشف الأمر وأعود إلى والدي الحقيقي الفنان عبد المحسن النمر والفنانة لبنى عبد العزيز، وتتوالى الأحداث".

وتضيف السفياني وتقول: "أحببت شخصية أمل بالمسلسل، وكانت جزءاً من حياتي العام الماضي؛ كانت قريبة مني جداً، تعرفت إلى شخصيات جميلة جداً بالعمل، أخذتهم أصدقاء لي مدى العمر، وكذلك سعيدة جداً بإتاحة الفرصة لي للمشاركة بهذه التجربة الجديدة بالمسلسلات السعودية؛ حيث يُعد هذا العمل أول مسلسل سعودي لقصة تركية، ولم يحدث هذا من قبل".

وتابعت السفياني وقالت: "الحمد لله لديَّ تجارب سابقة، ما تقارب ثمانية أعمال، لكن تجربتي بـ"خريف القلب" هي التجربة الأقرب إلى قلبي؛ لأني تعرفت إلى بابا عبد المحسن النمر وماما إلهام علي والأستاذه لبنى عبد العزيز والأستاذ إبراهيم الحربي، وتعرفت إلى أُناس أحببتهم كثيراً، وأتمنى أن يحفظهم لي الله. والمسلسل يجمع شخصيات كثيرة وأحداثاً قوية، وكذلك تسلسل أحداث جميل جداً ورائع! وستشاهدون نكهة جديدة بالأعمال السعودية، وأتمنى أن تُسْعَدُوا بمشاهدته عند عرضه بـ27 أكتوبر -إن شاء الله".

جود السفياني في سطور

مسلسل "الميراث"، وهو أول مسلسل سعودي "سوب أوبرا" بلغت حلقاته 750 حلقة! من بطولة: الفنانة هند محمد، محمد الحجي، مريم الغامدي، زارا البلوشي، راشد الشمراني، عبد العزيز السكيرين، حسن عسيري، نور حسين، عهود السامر، ولاء عزام، تركي الكريدس، فوزي المتعب، ريما عبد الله، رنا الشافعي، عمران العمران، مهند بن هذيل، عبد الله القحطاني، سماح زيدان، ديمة الحايك، شيرين الرفاعي، سلطان المقبالي، ندى توحيد، عزام النمري، ريم عبد الله، و جود السفياني .

. مسلسل "بيت طاهر" من ﺇﺧﺮاﺝ سلطان العبد المحسن، من بطولة: محمد بخش، جود السفياني ، محمد الفرا، الهاشمي الفيصل، نعيمة أحمد، روان الطويرقي.

، محمد الفرا، الهاشمي الفيصل، نعيمة أحمد، روان الطويرقي. مسلسل "حكاية لونا " من ﺇﺧﺮاﺝ ليث حجاوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ سليمان أبو شارب، ومن بطولة: منذر رياحنة، لونا بشارة، حبيب غلوم، هيفاء حسين، سمير الناصر، مريم الغامدي.

مسلسل "طاش العودة" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، وﺗﺄﻟﻴﻒ عنبر الدوسري وسامي الفليح، ومن بطولة: الفنان ناصر القصبي، عبد الله السدحان، راشد الشمراني، محمد الطويان، يوسف الجراح.

مسلسل "بساتين عربستان" مسلسل للكاتب الروائي أسامة المسلم.

شاركت الفنانةبعدد من المسلسلات كان منها:

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