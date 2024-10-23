ألكسندر علوم يشارك صورة مع زوجته رحمة رياض وابنتهما ويؤكد: عالمي كله

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - شارك الفنان ألكسندر علوم عبر حسابه على إنستغرام صورة عائلية تجمعه بزوجته الفنانة رحمة رياض وابنتهما عالية وهو يقود سيارته. والتقطت الصورة من الخلف حيث لم يظهر وجه ألكسندر ولا رحمة وكذلك تعمدا عدم الكشف عن وجه ابنتهما عالية. وكان ألكسندر يضع يده في يد رحمة التي كانت تحمل عالية بين ذراعيها.

يحرصان على عدم الكشف عن وجه ابنتهما للحفاظ على خصوصيتها



وعلى وقع أغنية Daddy's Girl أرفق ألكسندر علوم الصورة بتعليق يختصر مشاعر الزوج والأب في آن معاً حيث وصف عائلته بأنها كل عالمه طالباً من الله أن يحفظهما له وقال: "الله يحفظكم إلي ‏يا رب. أنتما عالمي كله".

وعبّر الفنانان ألكسندر علوم ورحمة رياض أكثر من مرة أنهما يحرصان على عدم الكشف عن وجه ابنتهما عالية للحفاظ على خصوصيتها وأنهما يتركان لها هذا الأمر إلى أن تكبر وتقرر بنفسها إن كانت تحب الظهور في الأضواء أم لا. وقد لاقت هذه الصورة حباً كبيراً من متابعي الفنانين ألكسندر علوم ورحمة رياض ووصفوهما مع ابنتهما عالية بتعليقاتهم على الصورة "أنهم أجمل عائلة"، ودعوا أن يحفظهم الله. وطالبوهما أن يكشفا عن وجههما ووجه عالية ليروا ملامحها.

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ألكسندر علوم لابنته عالية: قلبي بين يدي



ومنذ فترة نشر الفنان العراقي ألكسندر علوم على حسابه على إنستغرام صوراً وهو يحمل عالية بين ذراعيه ويقبّلها من دون الكشف عن وجهها. ونشر صورة حملت أحرف اسمها ALIA مع عبارة "حبي"، وشبّه ابنته أنها قلبه حين قال إنه يحمل قلبه بين يديه. وشكر الله على منحه النعم في حياته وأرفق الصور بالتعليق التالي" قلبي بين يدي ... اللهم لك الحمد". وتابع تعليقه قائلاً:" الحمد لله على كل ما يفعله في حياتي... أنا ممتن حقًا". ونشر ألكسندر ضمن مجموعة صوره هذه مع ابنته، صورة جمعته بزوجته رحمة رياض وهما يضحكان.

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رحمة رياض لابنتها: فرحتنا الأولى عالية

وكانت الفنانة العراقية رحمة رياض قد أنجبت طفلتها عالية في 26 مارس الفائت في اسطنبول في تركيا ونشرت حينها صورة بعد الولادة وهي وألكسندر علوم يمسكان بيد طفلتهما عالية، من دون أن يكشفا عن وجه عالية ولا عن وجهيهما. وعلقت رحمة رياض حينها قائلة:" الحمدلله الذي وهبنا بفضله فرحتنا الأولى عالية. اللَّهمَّ أنْبتَهَا نباتًا حسنًا واجْعلْهَا قُرَّة عَيَّن لَنَا. عالية، ملاكنا وصل أخيراً! الحمد لله".

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