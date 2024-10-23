فيصل الدوخي لـ الخليج 365: في مسلسل خريف القلب تخوفت وتحمست وأنتظر ردة فعل الجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - ذكر الفنان فيصل الدوخي أنه سيجسد دوراً لا يشبه شخصيته أبداً في مسلسل "خريف القلب"، وهو أول عمل سعودي معرب مأخوذ من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ 90 حلقة، وسيُعرض في 27 أكتوبر 2024.

وقال لـ الخليج 365: "في هذا المسلسل أجسد شخصية "حمود" أتمنى أن يحبها الجمهور، وحقيقة هي شخصية بعيدة عن شخصيتي تماماً، ولكنني جسدتها وتحمل هذه الشخصية صفات لا أحبها وليست جيدة برأيي وهي الاستغلالية والشر وغيرها، ولكن إن شاء الله يحبها الجمهور ونتمنى أن نخرج بعمل يليق ويعجب المشاهد وهذا هو المهم".

وعن سؤالنا له هل تخوف هذه التجربة من الأعمال أم لا وهل هي تجربته الأولى بعالم المسلسلات ذات الحلقات الطويلة؟ قال الدوخي: "نعم هذه التجربة الأولى، ولا أخفيكم أنني جداً متخوف لكنني بالوقت نفسه متحمس وأنتظر ردة فعل الجمهور وإن شاء الله الجمهور لا يحرمنا من ردة فعله سواء كانت إيجابية أو سلبية نحتاجها جداً ونتقبلها بكل رحابة صدر كونه أول عمل على هذا النمط سعودي ومعرب لقصة تركية".

وعن الصعوبات التي واجهها قال الدوخي: الصعوبات كثيرة كان منها جداً فترة التصوير، كانت طويلة نظراً لأحداث العمل وعدد الحلقات التي تبلغ 90 حلقة، إضافة إلى أنني حاولت من خلال شخصيتي التي ألعبها بالعمل أن أعكس ثقافتي السعودية بهذا المسلسل بقدر ما أستطيع وتكون مناسبة لشخصيتي خاصةً أن طاقم العمل كان تركياً وهنالك أحداث لا تتناسب مع بيئتنا وحاولنا أن نصل إلى حلول مرضية ومناسبة لخروج العمل بشكلٍ جميل".

آخر أعمال الفنان فيصل الدوخي

تقديم مهرجان المسرح الخليجي بدورته الـ 14

آخر أعمال الفنان فيصل الدوخي مسلسل "خيوط المعازيب" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدال، قصة حسن العبدي، إشراف على الكتابة هناء العمير، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنان إبراهيم الحساوي، عبدالمحسن النمر،، ريم أرحمة، سعيد قريش، سمير الناصر، فارس الخالدي، دانة آل سالم، راشد الورثان.أيضاً تم اختيار الفنانمن قبل المسؤولين لتقديم مهرجان المسرح الخليجي بدورته الـ 14 التي أقيمت بالمملكة لأول مرة بعد انقطاع ما يقارب 11 عاماً، على مدى 8 أيام بحضور نخبة من نجوم وصناع المسرح في الخليج.

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