فيصل الزهراني يكشف لـ الخليج 365 عن الشخصية التي سيجسدها بخريف القلب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - كشف الإعلامي والفنان فيصل الزهراني عن شخصيته التي سيجسدها في مسلسل "خريف القلب"، وذلك في تواجده بحفل إطلاق المسلسل بحضور أبطال العمل، وقال لـ الخليج 365: "أشارك بمسلسل "خريف القلب" بشخصية "سفر"، وهي شخصية شريرة تماماً وشخصية مختلفة عما قدمت سابقاً من أعمال، كذلك نوعية هذا العمل مختلفة، وهو يلامس كثيراً من الناس بشكلٍ أو بآخر، واليوم لا أتحدث عن السعودية فقط بل عن العالم العربي، وسيجدون من خلال هذا المسلسل عملاً سعودياً درامياً مختلفاً عما قدم من قبل، وسيكون مناسباً لهم لمشاهدته".

وعند سؤالنا له ألم يتخوف من خوض هذه التجربة بعمل طويل، أجاب الزهراني قائلاً: "لا أخفيكم، جداً تخوفت من خوض هذه التجربة ولكن كان هنالك تحدٍ وصراع كبير بيني وبين نفسي، وكان هنالك أيضاً تضارب داخلي هل أستطيع أن أنفذ هذا التحدي أم لا، وفي النهاية تمكنت من تحدي نفسي ولله الحمد بشهادة من أساتذة كبار أفخر بتواجدي معهم بالعمل، وهم الأستاذ الفنان عبد المحسن النمر والأستاذ الفنان إبراهيم الحربي، وأشعر بأني قدمت شيئاً أستطيع أن أواجه الناس به كممثل".

وأضاف: "وأقول إنني دخلت هذا المجال باختلاف عما يفكر الآخرون هو أنني مذيع منتقل من مجال الإعلام إلى مجال التمثيل، وإنني استطعت أن أثبت لهم أن انتقالي كان بقوة، وأتمنى أن يناسب جمهوري ومحبيَّ ما قدمت".

وعن توقعاته للمسلسل قال الزهراني: "توقعاتي للعمل أنه سينجح إن شاء الله وسيتابعه شريحة مختلفة من المجتمع، وسينال إعجابهم".

مسلسل "خريف القلب"

آخر أعمال فيصل الزهراني

" هو أول عمل سعودي معرَّب من قصة تركية، وتقع أحداثه بـ90 حلقة، من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز،، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.وكان آخر عمل عُرض في دور السينما للإعلامي والفنانهو "90 يوم"، وهو فيلمٌ سينمائي طويل، تمَّ تصويره في مدينة جدة السعودية، إضافةً إلى القاهرة، العاصمة المصرية، من تأليف وإخراج خالد الحربي، وبطولة نخبة من النجوم، من أبرزهم مروة محمد، فيصل الزهراني، سناء بكر يونس، عبدالعزيز السكيرين، في فؤاد، محمد الهاشم، وغيرهم من الفنانين السعوديين، ودارت أحداث العمل السينمائي في إطارٍ رومانسي كوميدي، ويتحدث عن الحياة الزوجية، وكيفية حل مشكلاتها بطرق سهلة.

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