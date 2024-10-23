رسيل العتيبي لـ"الخليج 365": أدعو المشاهد لمتابعة خريف القلب وجديدي القادم برمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - حضرت الفنانة رسيل العتيبي حفل إطلاق مسلسل "خريف القلب" بحضور أبطال العمل وصناعه، وقالت رسيل لـ"الخليج 365": "موجودة اليوم في تدشين عمل "خريف القلب"، ورغم أنني لم أشارك به فإنني متحمسة جداً للعمل ولمشاهدة مقتطفات من أول 10 حلقات من المسلسل، وأتوقع بإذن الله أن ينال العمل إعجاب الجميع، وأحداثه تقع في 90 حلقة. وأقول بكل حب للجمهور انتظروه واستمتعوا بأحداثه؛ القصة مشوِّقه والأحداث محمِّسة جداً".

وعند سؤالنا عن جديدها قالت رسيل: "لديَّ مسلسل جديد سيُعرض في شهر رمضان المبارك ومتحمسة جداً له، وأقول لجمهوري ولمتابعي انتظروني في رمضان بمفاجأة لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيلها الآن حتى يتحمسوا لها وينتظروه".

الفنانة رسيل العتيبي بسطور

تكريم رسيل العتيبي من جمعية المنتجين والموزعين السعوديين

من المواهب الواعدة في عالم الفن وعروض الأزياء والتصوير، شاركت الفنانة إلهام علي والفنان حسن عسيري بطولة مسلسل "سندس" بموسميه الأول والثاني، كما شاركت في مسلسل "اختطاف"، و"خارج السيطرة" بالإضافة إلى أعمال أخرى لها.تم تكريم الفنانة رسيل العتيبي مؤخراً ضمن فريقي عمل فيلم "نورة" السينمائي ومسلسل "سندس"، من قبل جمعية المنتجين والموزعين السعوديين. وعبَّرت وقتها لـ"الخليج 365" عن سعادتها بهذا التكريم وتحدثت وقتها أيضاً عن الفرق بين شخصيتها التي جسدتها في الموسمين بمسلسل "سندس"، وهو دور الفتاة "وجد"، قائلة: "الفرق بين مسلسل "سندس" بموسميه الأول والثاني لم يكن فرقاً كبيراً، لكنني أحببت "سندس 2" أكثر؛ لأن شخصية "وجد" التي جسدتها أصبحت أكثر مشاغبة، وهذا جعل الشخصية لافتة وأفضل. و"سندس 1" كان جميلاً وبداية لي بتجسيد شخصية "وجد"، وتعايشت مع الشخصية.

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