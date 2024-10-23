في ذكرى ميلاده.. صلاح السعدني حالة فنية خاصة ورحل دون أن يودعه الجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح السعدني الذي قدم للفن العديد من الأعمال الخالدة، وقرر بشكلٍ مفاجىء أن يعتزل ويغيب عن الأضواء، ووقت رحيله رفض نجله أن يودعه جمهوره ويشاهدوا جنازته واللحظات الأخيرة له في الدنيا، في هذا التقرير سنكشف أبرز المعلومات عن عمدة الدراما المصرية.

ولد صلاح السعدني في 23 أكتوبر عام 1943، ودرس في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وهناك اتجه للمسرح وبدأ يقدم العديد من الأدوار المميزة برفقة صديقه في الدراسة والفن الزعيم عادل إمام.

في الستينيات حصل على فرصة حقيقية لدخول عالم الفن، وشارك في عدد من الأعمال لعل أشهرها "الرحيل" و"لوكاندة الفردوس"، وتميز أداؤه في هذه الأعمال بالهدوء والنعومة واستطاع أن يلفت أنظار الكثير من صناع الفن وقتها، وشارك بعدها في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكراً" مع عبد المنعم مدبولي وقدم نفسه للجمهور بشكلٍ مختلف كشف عن قدراته الفنية المختلفة.

أعمال مميزة في الدراما والسينما

بصماتفي الدراما مميزة ولا تُقارن بغيره من أبناء جيله، فكان يغرد منفرداً في منطقة خاصة، وكان حريصاً على أن يختار أدواره بدقة وعناية شديدة، ومن أهم أعماله "أرابيسك، حلم الجنوبي، الناس في كفر عسكر، النوة، الباطنية، الأخوة الأعداء، الأصدقاء، رجل في زمن العولمة، سفر الأحلام، الزوجة أول من يعلم".

أما عن سر لقبه "العمدة" فجاء بعد دوره اللافت في مسلسل "ليالي الحلمية" حيث جسد دور العمدة سليمان غانم، وكانت له جملة شهيرة يكررها باستمرار طوال العمل وهي "قوم إيه بقى".

في السينما شارك صلاح السعدني في عدد من الأفلام المهمة منها "الأرض، أغنية على الممر" واللذان تم اختيارهما ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية، ذلك إلى جانب ما يقرب من 100 فيلم تعاون فيها مع كبار النجوم.

صلاح السعدني الصورة من أرشيف المحرر

آخر أعماله ورحيله

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مسلسل القاصرات عام 2013 كان آخر أعمال صلاح السعدني، وبعدها اعتزل الفن وابتعد عن الأضواء تماماً، واتضح فيما بعد أنه يعاني من مرض الزهايمر، وفضَّل نجله أحمد السعدني أن يبعد والده عن الأضواء حتى يستمتع بحياته في هدوء، وكان بين الحين والآخر يطمئن الجمهور على حالته الصحية من خلال صور يقوم بنشرها لهما عبر حسابه على إنستغرام.

في 19 إبريل الماضي، ودَّع صلاح السعدني الحياة، وتم إعلان خبر رحيله وسط تأثر عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وفي يوم الجنازة وتشييع الجثمان رفض نجله تواجد أي صحفي أو إعلامي، ومنع حضور أي شخص خارج نطاق العائلة والأصدقاء المقربين.

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