مروة محمد لـ"الخليج 365": خريف القلب عودة جميلة لي بعد غياب ويشهد مشاركة ابني معي بالعمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - في أثناء وجودها بحفل إطلاق المسلسل السعودي "خريف القلب"، وهو أول عمل درامي سعودي مقتبس من قصة تركية؛ تحدثت الفنانة مروة محمد وابنها مشعل العتيبي الذي يشاركها بالعمل لـ"الخليج 365" عن المسلسل قائلة: "سعيدة جداً بوجودي اليوم بهذا الحفل الرائع، والإعلان عن قرب عرض مسلسل "خريف القلب" الذي انتظرناه منذ فترة وعملنا به لفترة قاربت 10 أشهر، وكانت أيام عانينا فيها من التعب والتصوير، ولكننا كنا سعداء أننا سوف نخرج بعمل ينال إعجاب مشاهدينا بكل مكان، واليوم الحمد لله نحتفل بالعمل وإطلاقه، وعرضه سيكون -بمشئية الله- في 27 من أكتوبر من الشهر الحالي. وجداً متحمسة لرأي جميع المشاهدين في السعوديه والخليج والوطن العربي أيضاً. وتقع أحداثه في 90 حلقة".

وواصلت مروة قائلة: "الحمد لله مسلسل "خريف القلب" يُعد بالنسبة لي عودة جميله ورائعة على شاشه mbc بعد غياب طويل من تقديم الأعمال فيها".

وعن توقعاتها للعمل قالت مروة: "أتوقع أو أكاد أجزم وأؤكد أن هذا العمل سيكون النجاح حليفه بإذن الله؛ لأننا تعبنا به كثيراً، وهنالك طاقم قوي من المخرجين والفنانين وفريق العمل بأكمله، وكذلك "إم بي سي" اعتادت تقديم أعمال قوية لا تمر مرور الكرام، بل تكون لها مشاهدة كبيرة وجمهور غفير. كذلك التجربة جديدة والقصه تركية، ولكن التعريب للعمل جعله قوياً جداً. وأدعو الجميع لمشاهدتي على الشاشة بعد أيام".

كما التقت "الخليج 365" الطفل مشعل العتيبي ابن الفنانة مروة محمد الذي يشارك والدته التمثيل بهذا العمل، وقال: "أجسد دور "حسين" ابن ماما الفنانة مروة".

أحببت أن أشارك والدتي التمثيل، وكنت موجوداً معها، وأحب أن أمثل مع ماما".

مسلسل Broken Pieces

مسلسل "خريف القلب" هو أول عمل درامي سعودي مقتبس من قصة تركية،وهو النسخة السعودية للمسلسل التركي "Broken Pieces"، أو "حطام"، مسلسلٌ تركي، دُبلج إلى العربية تحت اسم "عشق ودموع"، وهو من إنتاج إندمول، ويدور حول ممرضة، تقوم بتبديل فتاتين في المستشفى حيث تأخذ العائلة الغنية ابنة العائلة الفقيرة، والعكس صحيح، ويحدث هذا الخطأ بسبب تشابه اسمَي العائلتين، ويُكتشف الأمر بعد مرور 15 عاماً على الواقعة.

وعُرِضَ العمل عام 2014 من تأليف يلدز تونش، وإخراج جودت مرجان وآلتان دونميز، وبطولة إركان بيتكايا، نورجول يشيلتشاي، هميرا بوراك توزكوبران، سيفان كانوفا، أرتوغرول بوستوجلو، ودُبلج للعربية بأصوات خلدون قاووط، أماني الحكيم، باسل الرفاعي، همسة الحايك، لينا ضوا، وجيانا عيد، وتكوَّن من ثلاثة مواسم.

أما فريق النسخة السعوديه بـ مسلسل "خريف القلب"؛ فهم المخرج فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة، ومن بطولة: الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين.

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