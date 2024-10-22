فريدة سيف النصر تكشف حقيقة مشاركتها في دراما رمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن استعدادها للمشاركة في موسم دراما رمضان 2025.

وكتبت "فريدة" عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "اللي بيسألوني عن رمضان يحيينا ويحييكم ربنا، أنا الحقيقة مرتبكة نفسيًا بسبب الأحداث في لبنان وغزة".

وتابعت: "ولبنان بالذات أصحابنا في آخر عمل وعشرة وأنا العشرة بتقتلني ولأنه بلا أسباب دائما يحاربوه، وأنا كنت بقرأ حاجات كتير بجد ومش مركزة، بس الحمد لله رسيت على مفاجأة حلوة أوي، منتج كبير، نجمة كبيرة، منتج فني عظمة".

وأضافت: "واطمنكم خير إن شاء الله، أدعوا للبشرية ولغزة وبيروت وأنا في السكة، يارب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر مسلسل "العتاولة" الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024 وشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال.

اقرأ أيضًا:

فيفي عبده بالحجاب وتتصدر تريند جوجل لهذا السبب

شيرين عبد الوهاب تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.. تعرف على السبب

عمرو عرفة يرد على نبيل الحلفاوي بسبب أزمة لاعبي نادي الزمالك قبل نهائي السوبر المصري

داليا مصطفى تشارك في ندوة بمستشفى بهية للتوعية بسرطان الثدي

أحمد فهمي ينتقد اصطياد كلب في أحدى الكمبوندات السكنية: "مفيش أي رحمة"