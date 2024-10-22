شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 28.. فشل مخطط ابنة أكرم لتسليم والدها إلى وليد والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث فى الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل برغم القانون، حيث تذهب ليلى (إيمان العاصى) ووليد (هانى عادل) إلى منزل شيرين للبحث عن أكرم (محمد القس) الذى يختبئ منهما، ويحاول وليد الضغط على شيرين حتى تعترف بمكان أكرم لكنها لم تبلغ عنه، وبعدها قرر أكرم الهروب والاختفاء في مكان بعيد بمعرفة شعبان (إيهاب فهمى) ويصطحب شيرين وابنته زينة (جيسكا حسام الدين) إلى منزل تابع لشعبان في منطقة شعبية.

تظهر زينة (جيسيكا حسام الدين) مع صديقها حازم الذى يخبرها بأنه سيسافر إلى الإمارات بعد تهديدات والدها أكرم له ولأسرته بأن يبتعد عنها، خاصة بعدما اكتشف أكرم أن حازم يعطى زينة مخدرات، وتقرر زينة الانتقام من والدها وتلغ خالها وليد عن مكانها مع والدها، إلا أن أكرم يكتشف الأمر ويسمع الرسالة ويهرب من المنزل المختبئ فيه إلى مكان آخر.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.