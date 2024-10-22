داليا مصطفى تشارك في ندوة بمستشفى بهية للتوعية بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن مشاركتها في ندوة بمستشفى بهية للتوعية من مخاطر سرطان الثدي.

نشرت داليا صورا من كواليس الندوة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تلقي كلمة، وعلقت: "من مشاركتي في ندوة مع جميلات مستشفى بهية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي حول تأثير الطاقة الإيجابية في رفع الروح المعنوية وتأثيرها على الصحة النفسية لمريض السرطان، وشاركني أستاذ بسام خوري ودكتورة جهاد إبراهيم".

وتواصل الفنانة داليا مصطفى الترويج لأحدث أعمالها التليفزيونية، وهو مسلسل "روج أسود" وسط مشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وهم: رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، غادة طلعت، فرح الزاهد، كريم العمري، تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد لرحمن حماقي، ومسلسل "روج أسود" قصصه مستوحاة من قضايا عائلية معقدة تشهدها محاكم الأسرة.

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة داليا مصطفى كانت بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023.

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