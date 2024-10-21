ممثل لبناني ينهي أزمة ياسمين صبري في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن رحلة البحث عن بطل ليقف أمام النجمة ياسمين صبري في مسلسلها الرمضاني “ضل حيطة” قد انتهت، وذلك بعد تعاقد الشركة المنتجة للعمل مع النجم اللبناني نيقولا معوض ليجسّد دور البطولة الرجّالي أمام ياسمين، بعد اعتذار عدد من النجوم عن المشاركة فيه.

وتجسّد ياسمين صبري خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة تعمل في بيع الملابس بأحد المحال التجارية، لكنها تتعرض لمشاكل تقلب حياتها رأساً على عقب، ويؤدي نيقولا معوض دور زوجها، الذي تدخل معه في خلافات كبيرة بسبب خيانته لها.

يُذكر أن المسلسل تم تغيير اسمه من “الأميرة” الى “ضل حيطة”، وهو مكوّن من 30 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة له حالياً التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

وسوف تبدأ ياسمين صبري تصوير دورها في العمل فور عودتها من الخارج حيث تواصل تصوير مشاهدها في فيلم “الأرض السودا” الذي يجمعها للمرة الأولى بالفنان كريم عبدالعزيز؛ ويشاركهما في بطولة الفيلم الفنان إياد نصار، وهو من إخراج بيتر ميمي.