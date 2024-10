نيكول كيدمان وديمي مور تنضمان لأبرز نجوم هوليوود في حفل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - نخبة كبيرة من نجوم هوليوود اجتمعوا تحت سقفٍ واحدٍ في حفل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية Academy Museum Gala السنوي الرابع الذي أقامه متحف أكاديمية الصور المتحركة بالشراكة مع Rolex، الداعم المؤسس والشريك الرسمي للساعات في متحف الأكاديمية، وذلك مساء السبت، حيث تم جمع أكثر من 11 مليون دولار لدعم المعارض والمبادرات التعليمية والبرامج العامة في متحف لوس أنجلوس، الذي افتُتح في عام 2021، بالإضافة لتكريم الممثل الأيرلندي بول ميسكال، الممثلة الأمريكية ريتا مورينو، والمخرج كوينتين تارانتينو.

حفل Academy Museum Gala يجمع نجوم هوليوود

كان حفل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية Academy Museum Gala -برئاسة الدكتور إريك إزراليان، سلمى حايك، نيكول كيدمان، إيفا لونغوريا، وتايلر بيري- أحد أكثر ليالي هوليوود حضوراً للنجوم، حيث إن ضيوف الليلة من رموز هوليوود كان من بينهم: توم هانكس، كيم كارداشيان، ستيفن سبيلبرغ، ديمي مور، إليزابيث أولسن، ميغ رايان، خواكين فينيكس، أريانا غراندي، جون ترافولتا، سيلينا غوميز، جوليان مور، باميلا أندرسون، زوي سالدانا، كارلا صوفيا جاسكون، إدغار راميريز، دينيس فيلنوف، سيباستيان ستان، سينثيا إيريفو، كولمان دومينغو، جوليا لويس دريفوس، مارغريت كواللي، مايكي ماديسون، درو ستاركي، هاريس ديكنسون، آنا سواي -الفائزة مؤخراً بجائزة إيمي- كوبر كوخ، نيكولاس ألكسندر شافيز.

تكريم الفنانين في الحفل

قدمت نجمة Foe، سايرس رونان؛ جائزة Vantage للممثل الأيرلندي بول ميسكال، التي تكرم فناناً ناشئاً يضع سياقاً ويتحدى السرديات السائدة حول السينما. وصرح نجم Gladiator II لصحيفة Hollywood Reporter على السجادة الحمراء أن التقدير "شرف كبير جداً".

الممثلة الأمريكية ريتا مورينو حصلت على جائزة الأيقونة، التي تحتفل بفنان كان لمسيرته المهنية تأثير ثقافي عالمي كبير، وقدمها لها ستيفن سبيلبيرغ.

استكمل جون ترافولتا الثلاثية من الجوائز بتقديم جائزة Luminary إلى كوينتين تارانتينو، التي تُمنح للفنان الذي وسعت مساهماته من الإمكانات الإبداعية للسينما.

في أثناء خطاب قبوله، أعلن تارانتينو أنه تبرع بأول مسودة مكتوبة بخط يده من سيناريو فيلم Pulp Fiction للمتحف.

وكان ختام الحفل من نصيب النجمة أريانا غراندي، التي اختتمت الأمسية بغناء "I’m Here" من فيلم The Color Purple، وأغنية "Home" لديانا روس من فيلم The Wiz، وأغنية "Somewhere Over The Rainbow" من فيلم The Wizard of Oz، وأغنية "Purple Rain" لـ"برنس".

