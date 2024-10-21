شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد العراقي مهدى عباس: المبادة خطوة جيدة لكننا بحاجة إلى تمويل مستدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الناقد العراقى مهدى عباس بضرورة توفير تمويل مستدام لدعم السينما العراقية، لافتًا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن مبادرة دعم السينما العراقية بميزانية تقدر بـ5 مليارات و170 مليون دينار، على أن تتولى وزارة الثقافة العراقية تمويل 43 مشروعا، فى أولى مراحلها، بين فيلم روائى طويل، ووثائقى، وأفلام قصيرة، وأنيميشن ورسوم متحركة، ليست جديدة، وإنما طرح مثيل لها قبل قرابة عام دون أن تحرك ساكنا.

وقال عباس: "نعانى بعض الروتين، لكن الآن وبسبب المنحة التى تم تخصيصها، فإن هناك حالة من التفاءول فى أوساط كتاب السيناريو، ونطمح فى أن يرقى الدعم إلى تأسيس صندوق دائم لدعم السينما، كما هو الحال فى المغرب ودول عربية أخرى".

وعما يحتاجه المشاهد العراقى فى الفترة الحالية من أعمال وموضوعات، ذكر عباس: "إن توثيق فترة الحرب على الإرهاب ستكون أولوية، خاصة الحرب ضد داعش ودور العشائر فى عمليات تحرير تراب العراق من الإرهاب".

واستطرد عباس: "العراق عانى كثيرا من الإرهاب والمذهبية، ونحتاج محتوى دراميا وسينمائيا واعيا يحصن العراقيين من تلك الآفات التى عانوا منها منذ 2006، مثل الفتن بين السنة والشيعة، وغير ذلك بسبب الأحزاب الدينية ومصالحها الضيقة. نحن شعب يضم المسلمين والمسيحيين والإيزيديين والعرب والأكراد والتركمان والسنة والشيعة منذ الأزل ولا نزال، لذا نحتاج محتوى سينمائيا يحارب التعصب وضد التطرف وضد الإرهاب".