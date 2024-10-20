حقيقة توقف مسلسل ميرفت أمين الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت الأيام الماضية تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي حول توقف تصوير مسلسل “جوما” بطولة الفنانة ميرفت أمين، وذلك بالتزامن مع الساعات الأولى لانطلاق المشروع، بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات اللازمة، مما أثار الشكوك حول مصير العمل.

المنتج محروس المصري ينفي الشائعات: التصوير مستمر بشكل طبيعي

نفى المنتج محروس المصري، في تصريح خاص لـ”الخليج 365″، صحة تلك الأنباء المتداولة، مؤكداً أن الشركة تمتلك التصاريح اللازمة، وأن التصوير جارٍ دون أي مشكلات. وأوضح أن العمل من المقرر أن ينتهي في ديسمبر المقبل، حيث يتطلب جهداً كبيراً لإتمامه.

التصوير بين الأردن وبورسعيد والقاهرة

أشار المنتج إلى أن فريق العمل يستعد للسفر إلى الأردن لتصوير بعض المشاهد لمدة 10 أيام، ومن ثم العودة إلى بورسعيد، قبل استكمال التصوير في القاهرة. وأكد أن المسلسل سينتهي بالكامل خلال الشهرين القادمين.

تفاصيل مسلسل “جوما”

مسلسل “جوما” يتكون من 15 حلقة ويعد جزءاً من مسلسل “طرف خيط” الذي يضم حكايات أخرى، من بينها “حبيبة”، “علاقة حرجة”، و”حكاوي المدينة”. ويصنف المسلسل ضمن الدراما النفسية التي تتناول الغموض والتشويق، حيث يشير اسم “جوما” إلى النسيان وفقدان الذاكرة. وسيتم الإعلان عن باقي أبطال العمل قريباً.