سلمان خان يتحدى تهديدات القتل ويظهر في برومو Bigg Boss 18

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من التهديدات الأمنية التي تلقاها نجم بوليوود سلمان خان مؤخراً، إلا أنه ظهر في موقع تصوير برنامج “Bigg Boss 18″، حيث تحدى هذه التهديدات التي جاءت من إحدى العصابات مطالبة إياه بدفع 50 مليون روبية هندية لتفادي مصير سيئ.

ظهور سلمان خان في برومو “Bigg Boss 18” بعد التهديدات

استأنف سلمان خان عمله برفقة حراس أمن بعد تلقيه تهديدات بالابتزاز والقتل، وشارك في تصوير أحدث حلقات البرنامج يوم الجمعة. وقد حقق البرومو الخاص بالحلقة انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي. جاء هذا الظهور بعد وفاة الزعيم السياسي والصديق المقرب بابا صديق، حيث بدا سلمان خان أقل نشاطاً من المعتاد وهو يوبخ المتسابقين، خاصةً “أفيناش” بسبب سوء سلوكه.

تفاصيل التهديدات التي طالت سلمان خان

تلقى سلمان خان تهديداً صباح الجمعة يطالب بدفع 50 مليون روبية لتجنب مصير مميت. التهديد وصل عبر تطبيق WhatsApp إلى رقم شرطة المرور في مومباي، وتضمن شرطاً لحل خلافه مع رجل العصابات لورنس بيشنوي، المحبوس حالياً.

محاولة اغتيال سلمان خان في 2022

في يونيو 2022، كانت هناك محاولة اغتيال مستهدفة سلمان خان من قبل العصابة نفسها. وبحسب تحقيقات، أُرسل قناص لاغتياله بينما كان يمارس ركوب الدراجة يومياً بدون حراسة، لكن في يوم المحاولة، تواجدت الشرطة لحمايته بسبب التزام عام، مما دفع القناص للتراجع.