صلاح عبدالله يسخر من “كلب الأهرامات”.. تعليق طريف يجتاح مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق الفنان الكبير صلاح عبدالله على حادثة “كلب الأهرامات”، التي تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة لكلب على قمة الهرم الأكبر بالجيزة، التقطها سائح من طائرته الشراعية.

أعاد صلاح عبدالله نشر صورة الكلب عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، وعلق بطريقة ساخرة قائلاً: “والله وبقيت تريند يا كلب، بس عن جدارة بجد، وأقولك حاجة يا بوبي، تريندك أحلى بكتير من تريندات كتيرة، الكلب اللي سكن القلب، الكلبهول”.

تعليق عبدالله أثار تفاعلاً كبيرًا من متابعيه الذين أبدوا إعجابهم بروحه الفكاهية وقدرته على تحويل مواقف عادية إلى لحظات طريفة.

وكان آخر ظهور فني للفنان صلاح عبدالله كضيف شرف في مسلسل “تيتا زوزو”، بطولة الفنانة إسعاد يونس، والذي يُعرض على قناة “DMC”.