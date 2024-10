بعد وفاته وتصدره جوجل.. معلومات عن المغني البريطاني ليام باين

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر المغني البريطاني ليام باين البالغ من العمر 31 عاما، محركات البحث حول العالم خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان وفاته إثر سقوطه من شرفة غرفته من أحد الفنادق.

وزادت معدلات البحث عن ليام باين لمعرفة تفاصيل الحادث، ووفق لوكالة رويترز، قالت الشرطة الأرجنتينية أمس الأربعاء إن ليام باين مغني فريق "One Direction وان دايركشن" السابق عثر عليه ميتا خارج فندق في "بوينس آيرس" بعد أن سقط المغني من شرفة غرفته في الطابق الثالث.

تفاصيل حادث وفاة ليام باين

وقالت شرطة العاصمة في بيان إنها استدعيت إلى الفندق في حي باليرمو في العاصمة حيث تم إخطارها بوجود "رجل عدواني قد يكون تحت تأثير المخدرات والكحول".

وقال مدير الفندق إنه سمع ضوضاء عالية في الجزء الخلفي من الفندق، وعندما وصلت الشرطة وجدت أن رجلاً سقط من شرفة غرفته، بحسب البيان.



وقال المغني الأمريكي تشارلي بوث على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أنا في حالة صدمة الآن..ليام كان لطيفًا جدًا معي دائمًا، وكان أحد أوائل الفنانين الكبار الذين عملت معهم... لا أصدق أنه رحل".

كما قدمت قناة الموسيقى الأمريكية MTV تعازيها لعائلة الراحل واحبائه، واعربت لجنة تحكيم جوائز الموسيقى البريطانية "بريت" عن حزنها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدمت تعازيها لعائلته وأحبائه..



وكانت الشرطة تلقت اتصالا من أحد العاملين في الفندق يطلب المساعدة العاجلة مع نزيل مخمور، بحسب تسجيل صوتي متعلق بالقضية تم الحصول عليه من وزارة الأمن في عاصمة الأرجنتين.

وقال العامل "عندما يكون واعيا فإنه يدمر الغرفة بأكملها ونحن بحاجة إلى إرسال شخص ما"، مضيفا أن حياة الضيف كانت في خطر لأن غرفته بها شرفة.

وقام رجال الطوارئ بنقل الجثة من الفندق لنقلها إلى المشرحة، بينما انفجر المشجعون والمتفرجون الذين تجمعوا حدادا طوال المساء، وبعضهم يعانق الآخر ويبكون.

محطات في حياة ليام باين

وكان ليام باين، صاحب اغنية "For You" اكتسب شهرة عالمية كجزء من فرقة البوب One Direction، إلى جانب هاري ستايلز وزين مالك ونيل هوران ولويس توملينسون.



فيما بدأت الفرقة الغنائية بعد حصولها على المركز الثالث في النسخة البريطانية من برنامج المسابقات الموسيقية X Factor في عام 2010، لكن المجموعة انفصلت في عام 2016 حيث سعى أعضاؤها إلى مشاريع مختلفة بما في ذلك المهن الفردية.

و فازت المجموعة بالعشرات من الجوائز الكبرى وباعت حوالي 70 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها واحدة من أكثر فرق الشباب مبيعًا على الإطلاق.

وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، فإن مسيرة باين مع فرقة One Direction ومسيرته الفردية ساعدته في الحصول على صافي ثروة تبلغ نحو 70 مليون دولار.

وكان باين قد حضر في الثاني من أكتوبر حفلًا موسيقيًا في بوينس آيرس لزميله السابق في الفرقة نيل هوران في المحطة الأرجنتينية من جولة في أمريكا اللاتينية شملت المكسيك والبرازيل وتشيلي وبيرو وكولومبيا، وقد نشر الاثنان مقاطع فيديو معًا ومع المعجبين.



وكان باين، الذي شارك في كتابة العديد من أغاني فرقة One Direction بما في ذلك "Night Changes" و"Story of my Life"، قد تحدث في السابق علنًا عن صراعه مع الصحة العقلية واستخدامه للكحول للتعامل مع ضغوط الشهرة.

وفي العام الماضي، نشر مقطع فيديو لجمهوره على قناته على موقع يوتيوب تحدث فيه عن عائلته وصنعه لفن جديد وعودته إلى التمثيل بعد أن توقف عن تناول الكحول، وشكر جمهوره على وقوفهم بجانبه في الأوقات الصعبة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، ظهر باين في منشور على سناب شات حول رحلته إلى الأرجنتين، حيث تحدث عن ركوب الخيل واللعب، وتطلعه إلى العودة إلى المنزل لرؤية كلبه، وقال في الفيديو "إنه يوم جميل هنا في الأرجنتين".