اختيار خديجة الوعل سفيرة لحملة التوعية بسرطان الثدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 02:49 مساءً - في خطوة تعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، اختارت قناة MBC الأمل الإعلامية السعودية خديجة الوعل؛ لتكون إحدى سفيراتها في حملتها التوعوية لمحاربة مرض سرطان الثدي، والدعم لمرضاه خلال شهر أكتوبر تحت شعار: أقوى من السرطان، وذلك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي.

خديجة الوعل تتحدث عن أهمية الكشف المبكر وتدعو للأمل

خديجة الوعل- الصورة من المصدر

ألقت خديجة الوعل كلمة تحفيزية خلال تواجدها بالفعالية، حيث أكدت على أهمية الكشف المبكر عن المرض، ودعت جميع النساء للتحلي بالقوة والأمل في مواجهة التحديات الصحية، كما ذكرت أن القوة الحقيقية تنبع من الداخل، مشددة على أهمية الدعم النفسي والعاطفي من الأهل والأصدقاء كأحد الأسس الرئيسية لمقاومة المرض. وأضافت الوعل قائلة: "لن تكونوا بمفردكم، بالأمل نحن ندعمكم"، معبرة عن تفاؤلها وإيمانها بقدرتها على أن تكون خير سفيرة لهذه الحملة. وتمنّت الوعل للجميع الأمل والقوة، مشيرة إلى أن التوعية والمعرفة هما سلاحان قويان في مواجهة سرطان الثدي.

حملة قناة MBC الأمل التوعوية لمحاربة مرض سرطان الثدي

تأتي هذه حملة للتوعية والدعم لمرضى سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر mbc الأمل، بالتعاون مع MBC Hope وتحت شعار" أقوى من السرطان" في وقتٍ حساس، وحيث تسلط الضوء على أهمية الفحص المبكر وتقديم الدعم للنساء اللواتي يواجهن هذا المرض.

وكانت الفنانة إلهام علي قد أعلنت أيضاً انضمامها للحملة، وعُينت أيضاً سفيرة لحملة التوعية والدعم لمرضى سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر مع mbc الأمل، وبالتعاون مع MBC Hope.

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