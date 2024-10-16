روجينا تفجّر مفاجأة خاصة بزوجها أشرف زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على هامش انطلاق الدورة السابعة لمهرجان “المهن التمثيلية للمسرح”، برئاسة نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، حرصت الفنانة روجينا على تهنئة زوجها بمناسبة افتتاح المهرجان، مشيدةً بالمجهود الكبير الذي بذله في تحضيره.

وأعربت روجينا عن سعادتها بحضور الافتتاح قائلةً: “أنا سعيدة بحضور افتتاح مهرجان المهن التمثيلية للمسرح، وأُبارك لكل أساتذتي”. ثم أعلنت مفاجأة تخص زوجها قائلةً: “أنا استايلست أشرف زكي اليوم، وأُبارك له على كل العناء والمجهود الذي بذله الفترة السابقة”.

كما أكدت روجينا أنها ستتولى من الآن فصاعداً مهمة “ستايلست” زوجها أشرف زكي في المناسبات المهمة مثل افتتاح المهرجان. ووجّهت إليه رسالة على طريقتها الخاصة المستوحاة من شخصيتها “فدوى”، قائلةً: “قمر يا عمري”.

في سياق آخر، كشفت روجينا خلال لقاء مع برنامج “ET بالعربي”، على هامش تكريمها في ملتقى “نجم العرب”، السبب وراء خسارة وزنها في الفترة الأخيرة. وصرّحت أنها تتبع حمية غذائية بهدف التحضير لدور جديد ستقدمه في مسلسل رمضاني عام 2025.

وأوضحت قائلةً: “دايت مقصود عشان الشخصية الجديدة… المسلسل مختلف وجريء وجديد، ويتناول قضية من قضايا المرأة، ونأمل أن يكون له تأثير قوي”. وأضافت أن العمل من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، ولفتت إلى الجهود الكبيرة التي تُبذل في التحضيرات.

وعن موقفها من الجدل المُثار على مواقع التواصل الاجتماعي، علّقت روجينا قائلة: “أنا مليش في الجدل ولا الإشاعات، برد أو بقول الحاجة اللي عايزة أقولها في وقت معين… دا بعمله وقت ما ببقى حاسة إني عايزة أعمله”.