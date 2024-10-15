رصد ريان غوسلينغ خلال تصوير فيلم سينمائي جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:50 مساءً - يقوم النجم ريان غوسلينغ بتجسيد شخصية جديدة ومثيرة، وهي شخصية مُعلم مدرسة يحب الكتب، ويتحول إلى رائد فضاء، وذلك خلال أحداث فيلم الخيال العلمي القادم "Project Hail Mary".

مُشاهدة ريان غوسلينغ بموقع تصوير أحدث أفلامه

شوهد النجم ريان غوسلينغ بموقع تصوير فيلمه السينمائي الجديد يوم الأحد الماضي على رصيف ساوث باراد بمنطقة ساوثسي، حيث ظهر الفنان البالغ من العمر 43 عاماً وسط حالة من الطقس العاصف، ويرتدي معطفاً أصفرَ لامعاً، بينما كانت تسقط الأمطار بغزارة.

وخلال أدائه شخصية "رايلاند غريس" في أحداث الفيلم، ارتدى غوسلينغ قميصاً مخططاً وربطة عنق مع نظارات دائرية، وقد شوهد وهو يتحدث مع أعضاء فريق الإنتاج بين المشاهد، كما شوهد وهو يحمل هاتفاً، ويستمتع بالاستماع إلى الموسيقى، ومع وجود ريان غوسلينغ على رصيف ساوث باراد التف حوله عدد كبير من السكان المحليين والعشرات من الشاحنات والحافلات الصغيرة في المنطقة، ووجود العديد من المُعجبين بالنجم السينمائي.

ويأتي الفيلم السينمائي الجديد "Project Hail Mary" مقتبساً من رواية لـ أندي وير صدرت عام 2021، ويتحمس عدد كبير من الجمهور لرؤية نقل تلك الرواية الفريدة على الشاشة الكبيرة، ومع وجود ريان غوسلينغ على رصيف ساوث باراد التف حوله عدد كبير من السكان المحليين، والعشرات من الشاحنات والحافلات الصغيرة في المنطقة، ووجود العديد من المُعجبين بالنجم السينمائي.

ظهور ريان غوسلينغ بصحبة زوجته في أولمبياد باريس 2024

لم يعتد النجم ريان غوسلينغ الظهور كثيراً بصحبة زوجته وابنتيه، إلا أن النجم اعتبر حدث أولمبياد باريس 2024 حافزاً قوياً وأيضاً نزهة عائلية، حيث تم رصد نجم فيلم باربي Barbie وزوجته إيفا ميندز أثناء مشاهدة مسابقة الجائزة الكبرى الفردية لترويض الخيل في قصر فرساي قبل اللحاق بنهائي العارضة غير المتساوية للسيدات في ملعب بيرسي، وظهر بصحبتهما ابنتاهما إزميرالدا 9 سنوات، وأماندا 8 سنوات.

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