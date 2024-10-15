صبا مبارك تفقد زوجها في أولى حلقات مسلسل وتر حساس.. إليكم القصة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:50 مساءً - تُجسد الفنانة صبا مبارك شخصية طبيبة تجميل وتمتلك مركزاً للتجميل، وذلك ضمن أحداث مسلسل "وتر حساس" الذي تتصدر بطولته والمقرر انطلاق عرضه يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، حيث تُواصل "صبا" تصوير المشاهد الأخيرة من العمل، وذلك بالتزامن مع عمليات الدعاية التي انطلقت خلال الأسبوعين الماضيين.

صبا مبارك أرملة في "وتر حساس"

علمت "الخليج 365" أن صبا مبارك تظهر خلال أحداث مسلسل "وتر حساس" في دور سيدة أرملة، حيث تفقد زوجها في أولى حلقات العمل نتيجة حادث سير وتتغير حياتها بعد ذلك، حيث تدخل في قصة حب شائكة مع الفنان محمد علاء المتزوج من صديقتها وابنة خالتها والتي تجسد دورها الفنانة إنجي المقدم، لتبدأ الصراعات بين "صبا" و"إنجي".

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مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقةً وهو من بطولة: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تُقى حسام، محمد علي رزق، محمدالعمروسي، لبنى ونس، صالح عبدالنبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، ميرنا نديم، مؤثر رفعت، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

صبا مبارك مع كريم فهمي فى "220 يوم"

بدأت صبا مبارك مؤخراً تصوير مسلسل جديد بعنوان "220 يوم" مكوَّن من 15 حلقة، ويجمعها العمل بالفنان كريم فهمي. وتجسد صبا مبارك خلال الأحداث شخصية مديرة مكتبة، ويشارك في بطولة العمل: علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، لينا صوفيا، والعمل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل.

وفى سياقٍ آخر، خرجت صبا مبارك من منافسات موسم دراما رمضان 2025 بعدما كان مقرراً تقديمها مسلسلاً جديداً من بطولتها بعنوان "الوهم"، من تأليف أيمن الشايب وإخراج وائل فرج، حيث قرر القائمون على العمل تأجيل العمل بسبب تواجد "صبا" في الأوف سيزون بمسلسل "وتر حساس" الذي يستمر عرضه حتى بداية العام المقبل، إضافةً إلى ارتباطها بمسلسل "220 يوم" للعرض على المنصات.

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يُذكر أن صبا مبارك قدمت بطولة مسلسل "لحظة غضب"، المكون من 15 حلقةً في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وشارك معها في بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبدالرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبدالله محمود، حسن أبوالروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمدالقس، وتأليف مُهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

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