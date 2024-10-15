سعد المجرد ينعي الطفلة سجا التي هزمها السرطان.. صور وفيديوهات مؤثرة جمعتهما 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:50 مساءً - نعى الفنان سعد المجرد الطفلة المغربية التي فارقت الحياة جراء إصابتها بالسرطان. ونشر سعد المجرد على حسابه على إنستغرام، صورة تجمعه بالطفلة سجا التقطت أثناء زيارته لها في المستشفى في 30 أغسطس الفائت.

وكان سعد المجرد في الصورة يحتضنها مبتسماً وهي كانت بدورها سعيدة بزيارة سعد المجرد وتبتسم وهي تحمل باقة الورد التي حملها لها.

سعد المجرد لـ سجا: ملأت قلوبنا بالضحك والأمل



وبتأثر شديد، أرفق سعد المجرد الصورة التي نشرها على حسابه على إنستغرام بعبارات مؤثرة نعى خلالها ابنة الست سنوات. وذكر سعد المجرد أنه يشعر بحزن كبير عليها متحدثاً في الوقت نفسه أنها كانت رمزاً للبراءة وحب الحياة وتشيع أجواء الأمل والضحك لمن حولها.

وقال سعد المجرد في تعليقه:"بكل حزن وأسى، نعزي أنفسنا وأهل "سجا" التي فارقت الحياة بعد أن أضفت البهجة والفرح لمن حولها خلال سنواتها الست القصيرة. لقد كانت، رغم صغر سنها، رمزًا للبراءة والحب للحياة، وملأت قلوبنا بالضحك والأمل. نسأل الله العلي العظيم أن يرحمها ويغفر لها، وأن يجعلها طيرًا من طيور الجنة، وأن يصبّر أهلها ويمنحهم القوة لتجاوز هذه المحنة العظيمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا واسع الرحمة، لا ترد لنا دعاءنا في أن تسكنها فسيح جناتك وتلهمنا الصبر".

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سعد المجرد يزور سجا في المستشفى ويصطحبها في نزهة



يذكر أن الفنان سعد المجرد كان قد قام في 30 أغسطس الفائت بزيارة إلى سجا في المستشفى حيث كانت تعالج من مرض السرطان. ووثقت والدتها هذه الزيارة من خلال صور وفيديو، حيث صوّرت لحظة وصول الفنان سعد المجرد إلى المستشفى واستقبال سجا له حيث أخذها بين أحضانه ثم اصطحبها من المستشفى في نزهة بالسيارة. وبدت سجا سعيدة وتتحدث مع سعد المجرد الذي كان بدوره سعيداً جداً.

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وعبرت حينها والدة سجا عن سعادتها بزيارة الفنان سعد المجرد لابنتها في المستشفى وأنه أدخل الفرحة إلى قلبها واصفة زيارته أنها ستبقى راسخة في الذاكرة. وعلقت والدة سجا على الفيديو الذي صورته ونشرته لابنتها مع سعد المجرد عبر حساب سجا على إنستغرام:" "زيارة الفنان المتواااضع سعد المجرد لسجى كانت شي حااااجة كبيرة بنسبة ليها فرحتها بيه كبيرة لي غادي تبقى مرسخة في الذاكرة ديالها شكرا ليك بزااااف كلمة شكر قليلة فحقك".

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أنشأت والدة سجا حساباً خاصاً لابنتها على إنستغرام

وكانت والدة سجا قد أنشأت حساباً خاصاً لابنتها على إنستغرام تنشر من خلالها يوميات ابنتها في المستشفى مع تفاصيل حول مرضها ورحلة العلاج الذي تخضع له وتطلع متابعيها على تطورات وضعها الصحي. بالاضافة لذلك، كانت والدة سجا تنشر صوراُ وفيديوهات مع ابنتها والابتسامة ترافقهما باستمرار. وكانت تحاول والدتها إعطائها الأمل باستمرار. وكانت تلقى فيديوهات ومنشورات والدة سجا عن ابنتها الكثير من الدعم العاطفي والتفاعل والحب من المتابعين الذين كانوا يتمنون لها الشفاء. وكانوا يثنون على شجاعتها وقوتها بمحاربة السرطان ويعجبون بضحكتها التي لم تفارقها طيلة فترتي مرضها وعلاجها رغم الألم الشديد الذي كانت تشعر به. ووصفوها بإحدى أصغر محاربات السرطان في المغرب. وحزنوا مع إعلان والدتها وفاتها قائلة "انتصر السرطان".

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زيارة سعد المجرد الأخيرة لسجا



وقبل يومين من وفاة سجا، نشرت والدتها فيديو من داخل المستشفى لزيارة أخرى قام بها الفنان سعد المجرد لطفلتها سجا في غرفتها بالمستشفى وبدت سجا متعبة وفقدت شعرها. وكان سعد يحدثها ويبتسم لها وظهر في الفيديو العديد من الأشخاص بالاضافة للممرضة ولعازف غيتار كان يعزف لإدخال بعض الفرحة على قلب سجا. وصورت والدة سجا هذه الأجواء ووثقتها بفيديو. وكان هذا الفيديو بمثابة الوداع الأخير لسعد المجرد مع ابنتها قبل وفاتها. وعلقت قائلة: شكرا لكاع صحابي صحاباتي ناس لعزاز لي راهم واقفين معايا و كيجيو كل يوم شكرا ليكم بزاف كلمة شكر قليلة فحقكم".

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