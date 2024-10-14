الألغاز والإثارة والتشويق عنوان مسلسلات حنان مطاوع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:49 صباحاً - قررت الفنانة حنان مطاوع الاعتماد على دراما الإثارة والتشويق خلال أعمالها في الدراما التلفزيونية، وذلك منذ صعودها إلى دور البطولة المطلقة، لاسيما أنها وجدت أن هذه النوعية من الأعمال تحظى بمشاهدة وتفاعل أكبر من قبل الجمهور، خاصة إذا كانت الأحداث تعتمد على لغز يتم البحث عن حلوله. وفي هذا السياق، قدمت حنان مطاوع، مؤخراً، بطولة أكثر من عمل يعتمد على الإثارة والتشويق والألغاز، سنستعرضها لكم في التقرير التالي.

حنان مطاوع مطاردة في "صفحة بيضا"

تعمل حنان مطاوع حالياً على تصوير مسلسلين؛ الأول بعنوان "صفحة بيضا" المقرر عرضه قريباً، وتعتمد أحداثه على الغموض والتشويق، حيث تمر شخصية حنان مطاوع في الأحداث بأزمات كثيرة تجعلها مطاردة وتتنقل من مكان لآخر، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن، ويشارك في بطولته: سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، وحنان يوسف، وعدد آخر من الفنانين.

سكرين شوت من ستوري مها نصار لحسابها على إنستغرام

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المسلسل الثاني الذي تعمل حنان مطاوع على تصويره حالياً هو "حياة أو موت"، وهو مكوّن من 10 حلقات، للعرض على إحدى المنصات الرقمية قريباً، وتقدم حنان في هذا العمل أيضاً دراما الإثارة والتشويق، حيث تجسد حنان خلال العمل شخصية دكتورة اسمها حياة أبو راضي، ويتم اتهامها بجريمة قتل، ومع تتابع الأحداث؛ يتم الكشف عن مرتكب الجريمة، وتورطها في القضية.

لغز القاتل في "صوت وصورة"

حققت حنان مطاوع نجاحاً كبيراً في آخر أعمالها "صوت وصورة"، الذي تم عرضه في شهر أكتوبر الماضي، والذي اعتمد على الدراما الاجتماعية التي تطرح قضية مهمة، ولكن في نفس الوقت تم تقديم الموضوع في إطار مشوق ومليء بالإثارة، مع وجود لغز في الحكاية يتم البحث عن حله طوال الأحداث، وذلك بتورط البطلة حنان مطاوع في جريمة قتل، وتختلط الأمور حول القاتل، حتى يتم الوصول إليه في النهاية.

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وفي نفس السياق، تنتظر حنان مطاوع استئناف تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها "هابي هالوين"، المتوقف منذ أكثر من عام، للعرض على المنصات، وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والإثارة، من خلال لغز يتم البحث عن حله طوال الحلقات، حيث تقع جريمة قتل ليلة الاحتفال بالهالوين، وتوجَّه أصابع الاتهام لأكثر من شخص في سبيل حل لغز الجريمة وكشف القاتل.

وانتهت حنان مطاوع، مؤخراً، من تصوير فيلم "هابي بيرث داي"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب: نيللي كريم، شريف سلامة، حنان يوسف، والطفلة ضحى. والفيلم من تأليف سارة جوهر ومحمد دياب، وإخراج سارة جوهر، وتعود حنان مطاوع بالفيلم إلى السينما بعد غياب 4 سنوات؛ حيث كان آخر أفلامها "قابل للكسر"، والذي عُرض في أكثر من مهرجان سينمائي.

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