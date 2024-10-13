إيمان العاصي تثير الجدل بتصريحات جريئة عن قوانين الزواج والعنف الأسري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم” مع إنجي علي عبر إذاعة “نجوم FM”، تحدثت الفنانة إيمان العاصي عن عدد من القوانين التي تتمنى تعديلها أو استحداثها، مع التركيز على القوانين المتعلقة بالأسرة والحقوق الاجتماعية.

أعربت إيمان عن رغبتها في تطبيق قانون يلزم المقبلين على الزواج بالجلسات النفسية الإلزامية قبل الزواج، مشددة على أن الزواج مسؤولية كبيرة وأن إنجاب الأطفال يجب أن يخضع لضوابط معينة، قائلة: “مينفعش أجيب مخلوق في الدنيا وأنا مش قادرة أأكله وأعلمه، دي أنانية رهيبة”.

كما تطرقت إلى أهمية تشديد العقوبات ضد العنف الأسري، خصوصاً فيما يتعلق بإيذاء الأطفال أو الزوجات، مطالبة بإجراءات قانونية صارمة لحماية الأفراد من التعنيف داخل الأسرة.

اختتمت إيمان حديثها بالتأكيد على ضرورة تعديل قوانين الأسرة المتعلقة بحقوق الآباء والأمهات في حضانة الأطفال، مشيرة إلى وجود ثغرات في القانون الحالي تسمح بحرمان أحد الأبوين من رؤية أطفاله.