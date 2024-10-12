شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات فيلم وداعاً حمدى وطبيعة شخصياته قبل طرحه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

روج أبطال وداعاً حمدى للفيلم من خلال طرح البوسترات الدعائية، وذلك تمهيداً لطرح الفيلم فى دور العرض السينمائى خلال الأسابيع المقبلة، حيث تصدر أبطال الفيلم الثلاثة شيرين رضا وآية سماحة وعلى الطيب البوسترات الدعائية وكشف كل بطل عن طبيعة شخصية في الأحداث.

وتجسد شيرين رضا خلال أحداث فيلم وداعاً حمدى شخصية عارفة، أما آية سماحة فتظهر بشخصية تماضر عبدالحي غنيم، صحفية وتعشق اللون الأصفر الكموني، أما على الطيب فيلعب شخصية صفوان النمس خريج كلية تجارة ويعمل محصل كهربا مؤقت منذ 4 سنين، كما أنه يمتلك شقة دور أرضي بجنينة مشتركة، ويبحث عن الزواج.

فيلم "وداعاً حمدى" بطولة آية سماحة وشيرين رضا، على الطيب، اتصار، محمود السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم: إنجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

يذكر أن آخر مشاركات شيرين رضا السينمائية، خلال فيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

أما آية سماحة فتعاقدت على بطولة فيلم جديد بعنوان "من أيام الجيزة" بجانب إياد نصار، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من إخراج مرقس عادل، ويجري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.

كما تعاقدت آية سماحة أيضاً على بطولة فيلم آخر بعنوان "6 أيام" يجمعها بالفنان أحمد مالك وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ومن إخراج كريم شعبان في أول تجاربه الإخراجية، ومن المقرر البدء في تصويره قريباً، لتكرر آية سماحة تعاونها مع أحمد مالك بعدما شاركا سوياً في أحد الإعلانات التجارية.



بوستر فيلم وداعاً حمدى



يرين رضا على بوستر فيلم وداعا حمدى



اية سماحة على بوستر وداعا حمدى