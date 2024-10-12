شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أفلام "نص فيتو" و"استغماية" و"غالى" بنادى السينما المستقلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومى للسينما، برئاسة مدير التصوير دكتور حسين بكر، فعاليات نادى السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك اليوم السبت بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، فى تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك فى إطار حرص وزارة الثقافة على دعم السينمائيين المستقلين.

وتشمل العروض فيلم "نص فيتو"، وهو فيلم روائى قصير من إخراج مصطفى حجاج، وفيلم "استغماية"، فيلم روائى قصير من إخراج إنجى وليد، بالإضافة إلى فيلم تسجيلى بعنوان "غالى" من إخراج كريم خزان.

وعقب عرض الأفلام، ستقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها الجمهور.

يُذكر أن نادى السينما المستقلة يقيمه المركز القومى للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائى أحمد عسر.



