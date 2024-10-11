سيلينا غوميز مدهشة بأحدث إطلالاتها.. وتصميم مميز

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة العالمية سيلينا غوميز بفستان مميز ومدهش، في العرض الأول لفيلمها الغنائي الفرنسي Emilia Pérez، في مهرجان لندن السينمائي بدورته 68.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور، وثقت إطلالة سيلينا، التي إعتمدت فستاناً طويلاً من قماش المخمل، باللون الأسود وضيق على الجسم، من دون أكمام، وبفتحة عند الصدر على شكل مفتاح محدد بالذهب، والفستان من مجموعة Schiaparelli للملابس الجاهزة لخريف 2024.

ومن الناحية الجمالية، تركت سيلينا شعرها القصير منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً للغاية يليق بملامحها الناعمة.

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