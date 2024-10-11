تحت عنوان الاناقة.. أصالة كامل تتألق بإطلالة شيك مميزة و تستعرض جمالها

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل متابعيها بإطلالتها الاخيرة من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بشياكة عالية جداً، فقد إرتدت فستاناً باللون الأسود طويل و ضيق ذات أكمام طويلة مع بعض الأبض حول العنق، من دار أزياء Dolce&Gabbana، وإعتمدت تسريحة مميزة ربطت فيها شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

تركي آل الشيخ يعلن عن مفـ ـاجأة من العيار الثقيل.. وما علاقة محمد عبده؟



وحملت أصالة بيدها حقيبة من دار أزياء Dolce&Gabbana، يصل سعرها إلى 2,400 دولار.

وكانت أقامت أصالة كامل، حفل توديع العزوبية، مع صديقاتها المقربين، وذلك بعد شهر تقريبا من دخولها القفص الذهبي.

وشاركت أصالة متابعهيا عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثقت فيه أجواء الحفل الساحرة، والذي ظهرت فيه برفقة صديقاتها، وعبرت من خلاله عن امتنانها لهم وللحظات التي لن تنساها.

وكتبت أصالة في تعليقها على الصور ومقطع الفيديو: "أريد أن تكون هذه وظيفتي بدوام كامل. هل يمكننا فقط الضغط على زر الإيقاف المؤقت".

