شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب قدم 4 أفلام واعتذر عن "شورت وفانلة وكاب" قبل إسناده للسقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده، اليوم الجمعة 11 أكتوبر، ويتمتع الهضبة عمرو دياب بشعبية واسعة فى مصر والوطن العربى بل في العالم أيضاً، فهو نجم احتفظ بمكانته الكبيرة فى قلوب جمهوره واستطاع أن يتربع على عرش الغناء من خلال صوته وأغنياته التى يتقن اختيارها من حيث الكلمات والألحان، وهو ما جعله نجم كل الأجيال رغم اختلاف الأزمنة والأذواق فكان له طلته والموسيقى الخاصة به ولذلك ينتظر جمهوره بشكل دائم أغنياته الجديدة والبوماته باستمرار.

مشوار عمرو دياب ملىء بالنجاحات فى مجال الغناء، ورغم ذلك خاض تجربة التمثيل فى السينما من خلال 4 أفلام فقط هى السجينتان، العفاريت، أيس كريم في جليم، وضحك ولعب وجد وحب، وكان المرشح الأول لفيلم "شورت وفانلة وكاب" لكنه اعتذر عنه ليتم إسناد الفيلم للنجم أحمد السقا والذى يعد أول بطولة مطلقة له.

وكشف المنتج جمال العدل فى أحد اللقاءات التليفزيونية على كواليس إسناد البطولة الخاصة بفيلم "شورت وفانلة وكاب"، قائلاً: "الفيلم كان لعمرو دياب مش أحمد السقا، وكان بداية الرجال لما بيلبسوا الشورتات وجزم من غير شربات، واللبس ده موجود حتى وقتنا الحالي وإن الفيلم بتدور أحداثه في شرم الشيخ، وعملنا الفيلم إنه يليق على عمرو دياب، ثم في الآخر عمرو دياب خاف واعتذر، ووقتها كنا حاطين السقا في صعيدى في الجامعة الأمريكية وهمام في أمستردام، وأسندنا الفيلم وقتها لأحمد السقا وكان أول بطولة منفردة له.

ولد عمرو دياب 11 أكتوبر 1961، وكان أول ظهور له في 23 يوليو 1967 في الإذاعة المحلية لمدينة بورسعيد، وغنى أول مرة في الإذاعة المصرية النشيد الوطني (بلادي بلادي) وأهداه محافظ بورسعيد قيثارة لجمال صوته، وفي عام 1982 انتقل عمرو دياب الى القاهرة والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وسجل في 1983 أول أغنية وهي "الزمان" وأول ألبوم "ياطريق" اكتشفه الموسيقار هاني شنودة وأطلق ألبومه الثاني عام 1985، وتخرج من المعهد وسجل ألبوم "هلا هلا " في 1986.

لقب الجمهور عمرو دياب بـ"الهضبة"، وقدم ما يقارب من 40 ألبوما حتى الآن، غير أنه لحن لنفسه كثيرا من أغنى، ومن أبرزها، أغنية المحبوبة ، أغنية "متخافيش" ، أغنية "رصيف نمرة خمسة"، أغنية "حتمرد"، أغنية "عنواني"، أغنية "ذكريات"، أغنية "تملى معاك"، أغنية " ياعمرنا"، أغنية "شوقنا" ، أغنية " تملى معاك"، أغنية " حبيبي يانور العين" في البوم "نور العين الذى حقق أعلى المبيعات في سوق الكاسيت بالشرق الأوسط ، وترجم أكثر من 44 أغنية للهضبة.