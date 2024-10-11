فن ومشاهير

مي عمر بإطلالة كلاسيكية تحبس الأنفاس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية مي عمر، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالاتها.


وظهرت مي في الصور بإطلالة كلاسيكية رائعة، اذ اختارت فستان بتصميم أنيق باللون الأسود من توقيع المصمم اللبناني أنطوان القارح.
جاء الفستان من القماش الناعم، بقصة ضيقة تعانق الجسد، وجاءت احد الاكتاف بكم طويل مع القفازات والأخرى بدون كم.
ومن الناحية الجمالية، اختارت مي ان ترفع شعرها بالكامل بطريقة أنيقة على شكل ذيل الحصان، وتألقت بمكياجا ناعما أبرز ملامحها بطريقة لافتة.
وتفاعل المتابعون مع إطلالة مي، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بجمالها وأناقتها.

92beadad2b.jpg5ca39a6fc2.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر بإطلالة كلاسيكية تحبس الأنفاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا