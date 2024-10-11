مي عمر بإطلالة كلاسيكية تحبس الأنفاس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية مي عمر، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالاتها.

وظهرت مي في الصور بإطلالة كلاسيكية رائعة، اذ اختارت فستان بتصميم أنيق باللون الأسود من توقيع المصمم اللبناني أنطوان القارح.

جاء الفستان من القماش الناعم، بقصة ضيقة تعانق الجسد، وجاءت احد الاكتاف بكم طويل مع القفازات والأخرى بدون كم.

ومن الناحية الجمالية، اختارت مي ان ترفع شعرها بالكامل بطريقة أنيقة على شكل ذيل الحصان، وتألقت بمكياجا ناعما أبرز ملامحها بطريقة لافتة.

وتفاعل المتابعون مع إطلالة مي، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بجمالها وأناقتها.

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