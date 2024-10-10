"أمام البحر".. ثراء جبيل تتألق في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ثراء جبيل، متابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها.

ونشرت "جبيل" الصور من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصور بملابس صيفية أمام البحر.

ولاقت الصور تفاعل متابعيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "ثراء القمر، الجميلة، منورة، ربي يديم هالجمال، الماء والوجه الحسن".

يذكر أن ثراء جبيل تشارك ببطولة مسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنان محمد الشرنوبى والفنانة هنا الزاهد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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