بعد واقعة التحرش وصدور حكم لصالحها.. هلا السعيد تتصدر تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان هلا السعيد مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب الحكم على سائق إحدى شركات النقل الذكي بالحبس سنة، على خلفية اتهامها له بارتكاب فعل فاضح ضدها في الطريق العام.

وكشفت الفنانة هلا السعيد عن تعرضها للتحرش من "سائق "، من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلة: "أنا حاليًا على محور الضبعة، وكنت راكبة أوبر، لقيت السواق يوقف العربية ونزل منها وقال لى انها سخنت، وببص ورايا لقيته يفك حزام البنطلون ونزلت من العربية بسرعة، وهو قال لي ماتخافيش ماتخافيش أنا عندي السكر ولازم كل شوية ادخل الحمام".

وأضافت السعيد: "نزلت من العربية وسيبت شنطتي والحمد لله إني كنت بتكلم في التليفون قبل ما العربية تقف واتصلت بأحد من أصدقائي قلت له إني أرسلت له لايف لوكيشن وتقريبًا هذا ما جعل السائق يخاف، والحمد لله إننا الصبح ولسه قريبة من بيتي".

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