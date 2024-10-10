شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والد لؤي عمران من مسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت اليوم بعد صلاة الظهر جنازة الدكتور علي فوزي عمران والد الفنان لؤي عمران، الذي رحل عن عالمنا أمس، من مسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور أهله وأصدقائه المقربين.

وحرص عدد من أصدقاء لؤي على نعي والده، وتقديم العزاء له، منهم الفنان حمزة العيلي، الذي كتب: "ياحبيبي ياغالي البقاء لله، رحمة الله على الوالد الحبيب ربنا يجعل مسكنه جنة الفردوس ويعفو عنه ويسعد روحه ويصبرك ويهون عليك يا لؤي".

وكان لؤي عمران أعلن وفاة والده من خلال حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب: ‎(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، توفى إلى رحمة الله والدي العزيز الدكتور علي فوزي عمران، عميد كلية زراعة المنوفية الأسبق".

وتابع:"‎ستشيّع الجنازة غداً الخميس الموافق ١٠ اكتوبر ٢٠٢٤، وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هيليوبوليس بمصر الجديدة، ‎وسيتم الدفن في مقابر العائلة بمقابر نقابة المهندسين، بجوار الوفاء والأمل، سألكم الدعاء فضلاً، و إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

شارك لؤي عمران في عدد من الأعمال الدرامية، منها: راجعين يا هوى، ضد الكسر، بين السما والأرض، نصيبي وقسمتك 4، بـ 100 وش، واحة الغروب، وغيرها من الأعمال الدرامية.

