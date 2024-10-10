خاص| حقيقة طلاق نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، قوائم الأكثر رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة جدل حول حقيقة طلاقها وزوجها طبيب الأسنان فادي هاشم.

وبدأت الأزمة مع انتشار منشور منسوب إلى النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وجاء به: "أعلن عن انفصالي رسميا من فادي الهاشم، بعد تفكير طويل ولأسباب معينة وصلنا لهذا القرار، من الأفضل لي وإلو، في هذه المرحلة من حياتي وحياته للأسف، الاحترام بيننا موجود ويضل أبو بناتي، وبحترمه وبعزه، بس هادا القرار كان لازم متخدينه من زمان ”.

منظم الحفلات اللبناني يوسف دندشي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: ٠من يعرف النجمة نانسي عجرم، بالتأكيد يكتشف أن هذا ليس أسلوبها وأن كل ما في هذا المنشور مفبرك، ولا يتعدى كونه شائعة، كل ما فيه كاذب".

النجمة نانسي عجرم، وعمرها حاليا 41 عاما إذ ولدت عام 1983 تزوجت عام 2008 من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وأنجبا 3 بنات "ميلا وليا وإيلا".

وقامت النجمة نانسي عجرم، مؤخرا بتسجيل مجموعة أغاني جديدة، وتشهد تعاونها مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة نانسي عجرم، هي أغنية "من نظرة" من كلمات وألحان: زياد جمال، توزيع: باسم رزق، ميكس وماسترينغ: جان بيار بطرس