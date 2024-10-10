أوس أوس: "محمود حميدة قالي روح مسرح الجامعة لازم تتعلم الأول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حل الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" ضيفًا على برنامج "بودكاست فايق ورايق"، تقديم الإعلامي إبراهيم فايق.

وتحدث "أوس أوس" عن بدايته الفنية: "من وأنا صغير كنا أنا وأصحابي بنتجمع خميس وجمعة وبقعد أقلد وجوايا كنت عايز أمثل، ولما روحت اعدادي كان فيه قصة بناخدها في العربي كان فيها تاجر وحرامي فالمدرسة خلتني أعمل دور الحرامي، ولقيت الفصل كله بيسقف وندهت المدير، ومن هنا ابتدى جوايا فكرة إني بعرف أمثل".

وتابع: "وكان فيه برنامج اسمه نجوم الزمن الجاي، وكان فيه واحد صاحبي أكبر مني بسنة قولتله أنا عايز أمثل أخبار التمثيل إيه، وقالي فيه مونولوج هتقولها، وكنت مكسوف أقولها فصحابي قالي روح قهوة وقولها قدام الناس عشان أكسر خوفي، روحت عملت كده وحدفوني بالشيش".

وأضاف: "وتاني يوم روحت البرنامج وكان رئيس لجنة التحكيم محمود حميدة، وقالي إنت في حاجات كتير مش فاهمها وقالي إنت بتدرس إيه قولته أنا رايح أولى تجارة القاهرة فقالي روح مسرح الجامعة لازم تتعلم الأول، وروحت مسرح الجامعة قابلت علي ربيع وكريم عفيفي".

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