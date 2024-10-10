شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التقديم في مسابقة عصام السيد للأداء الصوتي بالقاهرة للطفل 20 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يغلق باب التقديم لمسابقة عصام السيد للأداء الصوتي للأفلام الكارتون، والتي تعتبر ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولى للطفل العربي، دورة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي ، برئاسة الناقدة الدكتورة داليا همام، وذلك يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الحالي، وذلك بعد فتحها لمدة شهر كامل.

وكانت قد جاءت شروط جائزة عصام السيد في الأداء الصوتي لأفلام الكرتون كالتالي: ان يكون الأداء الصوتي/ الدوبلاج لأحد المقاطع، أن لاتتجاوز مدة الفيديو 5دقائق مجمعة او متفرقة، أن يتناسب الأداء الصوتى مع الصورة، وتوجه المسابقة للنشء والشباب، ويسلم الجائزة المخرج الكبير عصام السيد خلال فعاليات المهرجان.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولي من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي والتي كانت تحمل اسم النجم فؤاد المهندس أقيمت في الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتورة داليا همام ، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.