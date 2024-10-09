فن ومشاهير

حفل غنائي وسيارة هدية للجمهور.. تركي آل الشيخ يعلن موعد افتتاح موسم الرياض

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، عن موعد انطلاق الدورة الخامسة من فعاليات موسم الرياض 2024-2025.

وتحدث تركي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وقال لجمهوره: "مستعدين لموسم الرياض.. الافتتاح يوم السبت المقبل في حفل غنائي كبير وإقامة واحدة من أهم مباريات الملاكمة في التاريخ".

وأضاف: "الافتتاح هيكون مبهر بحضور الجماهير، ننتظركم شكرًا لكم، وإن شاء الله نشوفكم ويعجبكم موسم الرياض الحفل الغنائي ومباراة الملاكمة، ولا ننسى كل أسبوع تقديم سيارة فاخرة وسحب على الحضور في افتتاح موسم الرياض.. بالتوفيق".

ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي 12 أكتوبر الجاري، وسيشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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