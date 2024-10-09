عناية خاصة وأنا وأنا في مهرجان آفاق مسرحية غدا

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل النسخة العاشرة من مهرجان آفاق مسرحية دورة الفنان نور الشريف غدا الخميس العرضين المسرحيين عناية خاصة وأنا وأنا بمسابقة العروض القصيرة في مسرح آفاق بوسط البلد.

وتقام النسخة العاشرة من مهرجان آفاق مسرحية على مرحلتين الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر بمسرح آفاق والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر تحت رعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة ، وتقدم العروض بالمجان

آفاق مسرحية

وقال المخرج هشام السنباطي مؤسس ورئيس مهرجان آفاق مسرحية : يُعرض الخميس في السابعة مساءً مسرحية "عناية خاصة" لفرقة مجانين الفن، تأليف محمد يحيي وإخراج عبده إسكندر، ويقدم في التاسعة مساءً مسرحية "أنا و أنا" لفرقة فول لايت، تأليف ميدو سالم وإخراج عمرو بسيوني.

قال عبده إسكندر مخرج عرض "عناية خاصة" لفرقة مجانين الفن : هذا العرض لا يناقش قضية عن الحب ولكنه يناقش لماذا يمكن لنا أن نحب و من نحب و هل يمكن أن نخاف من التقرب من الأشخاص الطبيعيين فكيف للشخص المتوحد أن يتحمل الفراق و الحب ؟، فالعرض يتكلم عن التوحد وكيفية الصراع الداخلى داخل هذا الشخص المتوحد .. وكيف يمكن له أن يصرخ دون الشعور به و كيف يمكن أن نتلمس هذا الإحساس الداخلى الكامن به وكيف يمكن أن نتصور أنفسنا مكان هذا الشخص.



مسرحية "عناية خاصة" المشاركة في مهرجان آفاق مسرحية تقدمها فرقة مجانين الفن، وهي تأليف محمد يحيي وإخراج عبده إسكندر، إضاءة أسامة حربي، موسيقى مصطفى عمران، ديكور هبة عبد الخالق، تعبير حركي عبده إسكندر، ملابس إسراء فتحي، تمثيل ندا ناصر، خالد، هبه عبد الخالق، محمد خيري.



قال عمرو بسيوني مخرج عرض "أنا و أنا" لفرقة فول لايت والمشاركة في مهرجان آفاق مسرحية : تأسست الفرقة عام 2020 وقامت بعمل مسرحية "ناسنا" عن مسرحية الظاهر بيبرس للدكتور عبد العزيز حمودة وقدمت في مجموعة من المسارح و مهرجان آفاق وترشحت لمهرجان شرم الشيخ للشباب، مشيراً إلى أن الفرقة تقدم العروض الهادفة لتعمل على بناء جيل جديد من الممثلين ذوو وعي وثقافة عامة.



وأوضح بسيوني: العرض سيكودراما يتناول مشكلة التربية الخاطئة ومصادرة حرية الإختيار و الرغبة فى نوعية التعليم واختيار التخصص المناسب، كما يلقي الضوء على مشكلات اجتماعية مثل التسلط الإداري والتنمر المجتمعي والنقد المستمر وفرض الرأى سواء من الأصدقاء أو الأسرة.



مسرحية "أنا و أنا" تمثيل ياسر عوض في دور "أنا"، جوليا عزت في دوري "هي - الأم"، مودى سالم في أدوار "الدكتور - المدير - و الصديق - الأب"، ديكور واضاءة عمرو بسيونى، أشعار مجدى كامل أبوزيد ، الحان محمد سامي، توزيع موسيقى حاتم نصر، غناء مصطفى كمال، أداء صوتى طارق سيف الدين، مساعدو إخراج أحمد العمري - بسملة محمد - أمل محمد، مخرج مساعد و تنفيذ صوت حازم بسيونى، اخراج عمرو بسيونى.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الاعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري