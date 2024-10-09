شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا دولة الـ Country in Focus في برلين السينمائى الدولى الـ 75 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي، اختيار إسبانيا لتكون دولة محط الأضواء أو Country in Focus في سوق الأفلام الأوروبية EFM القادم في الدورة الـ 75 من المهرجان.

سيقام سوق الأفلام الأوروبية EFM في الفترة من 13 إلى 19 فبراير 2025 كجزء من مهرجان برلين السينمائى الدولي الذى سيقام في الفترة ما بين 13 إلى 23 فبراير 2025.

وجاء في بيان المهرجان : "أثرت صناعة الأفلام الإسبانية برنامج "برليناله" على مدى عقود، مئات الأفلام الإسبانية التي أنتجتها المواهب المتميزة والمشهود لها أبهرت الجماهير وهيئات التحكيم على حد سواء، تمكنت 9 أفلام من الفوز بجائزة "الدب الذهبي" Golden Bear أفضل جائزة في مهرجان برلينالة Alcarràs مخرج "كارلا سيمون" Carla Simón في عام 2022 هو الأحدث، كما يتمتع بيدرو ألمودوفار بمكانة مهمة في تاريخ برليناله، لأن فيلم "قانون الرغبة" La ley del deseo تم عرضه لأول مرة في قسم البانوراما Panorama عام 1987 وحصل على جائزة TEDDY AWARD.

وذلك بعدما عينت رئيسة مهرجان برلين السينمائى الدولى تريشيا تاتل اثنين من المبرمجين الدولين لتقاسم المسئوليات كمديرين مشاركين لبرمجة الأفلام، حيث ستتولى جاكلين ليانجا، مندوبة الولايات المتحدة السابقة فى برلين السينمائى، ورئيس قسم البانوراما مايكل ستوتز، هذه المهام فى يوليو المقبل.

يمثل هذا دورًا موسعًا لـ ستوتز الذى سيستمر فى رئاسة Panorama إلى جانب منصبه الجديد كمدير مشارك لبرمجة الأفلام.

وقالت جاكلين ليانجا: "من المثير أن أنضم إلى فريق مهرجان برلين السينمائى كمدير مشارك لبرمجة الأفلام بينما يستعد المهرجان للاحتفال بدورته الخامسة والسبعين في فبراير المقبل، وإنني أتطلع إلى التعاون مع الفريق ونحن نبني مستقبل المهرجان، إنه لمن دواعي سروري الانضمام إلى تريشيا تاتل ومايكل ستوتز في برمجة مهرجان سينمائي دولي مع أحد أكبر الجماهير العامة في العالم".

وأضاف مايكل ستوتز قائلا:" إنني أتطلع إلى هذه المغامرة الجديدة، والإشراف على بانوراما إلى جانب هذا الدور الموسع كمدير مشارك لبرمجة الأفلام، وأود أن أشكر تريشيا تاتل على ثقتها وأنا أتطلع بشكل خاص إلى العمل مع تريشيا وجاكلين ليانجا، رؤساء الأقسام وجميع زملائي، نحن متحمسون لمواصلة جعل مهرجان برلين السينمائى مكانًا ممتازًا لإطلاق سينما رائعة من جميع أنحاء العالم"