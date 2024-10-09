أكرم حسني ينضم إلى سباق مسلسلات رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعمل المنتجون وشركات الإنتاج حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على خريطة مسلسلات رمضان 2025، حيث من المتوقع أن يشهد الموسم مشاركة عدد كبير من الأعمال الدرامية. ومن بين المشاركين، الفنان أكرم حسني الذي انضم لسباق رمضان 2025 بمسلسل جديد من إنتاج كريم أبو ذكري. يتم حالياً التعاقد مع باقي أبطال العمل، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيله في الفترة المقبلة.

ومن بين أبرز المسلسلات المنتظرة في رمضان 2025: “إش إش” بطولة مي عمر وإخراج محمد سامي، و”سيد الناس” بطولة عمرو سعد، و”المداح” بطولة حمادة هلال، بالإضافة إلى مسلسل “كامل العدد” للفنانة دينا الشربيني، وغيرها من الأعمال.

يُذكر أن أكرم حسني شارك في موسم رمضان 2024 بمسلسل “بابا جه”، الذي جمع عدداً من النجوم مثل نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، وآخرين. وتناول المسلسل قصة هشام الذي يجد نفسه في مفترق طرق بعد الاستغناء عن وظيفته بسبب جائحة كورونا، لتبدأ رحلة البحث عن عمل ورعاية أسرته وسط ظروف معقدة.