تعاون مع بسمة بوسيل.. معلومات عن الملحن الراحل محمد عبدالمجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الملحن الشاب محمد عبد المجيد بعدما أعلن محمود التوني مدير شركة ميوزيك تون للإنتاج واكتشاف المواهب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر التوني صورة أرشيفية للملحن الراحل ونعاه قائلا: "البقاء لله في صديقي الملحن الشاب المحترم محمد عبدالمجيد متتعزش على اللي خلقك يا بني ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، من أشهر أعماله الفنية الصبر الجميل لمهى فتوني، أسألكم الدعاء له بالرحمة".

وسيتم الإعلان موعد تشييع الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونستعرض لكم معلومات عن الملحن الراحل محمد عبد المجيد في السطور التالية:

- من أشهر أعماله الفنية "الصبر جميل" مع المطربة مها فتوني، كما تعاون مع الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني.

- كان يستعد للتعاون مع الفنانة بسمة بوسيل في أغنية درامية تخص المرأة.

- لحن 9 أغاني لعدد من المطربين وهم: مصعب هنداوي - دومينيك حوراني - محمد خضير - نداء شرارة - مهى فتوني - ناصر الكبيسي - محمد السهلي - محمد عبد الجبار - خليفة.

- تعاون مع عدد من نجوم الغناء، أبرزهم: نداء شرارة، وبسمة بوسيل ومصعب هنداوي في عام 2024.

- أحدث أعماله الفنية تلحين أغنية (بين وبين) للمطرب مصعب هنداوي، منذ شهرين.

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