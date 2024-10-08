شكرا لقرائتكم خبر عن هانى خليفة: لمست تأثر جمهور مهرجان وهران بفيلم رحلة 404 عند عرضه والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج هانى خليفة مخرج فيلم رحلة 404 المشارك فى مهرجان وهران للفيلم العربى، فى تصريح خاص لـ الخليج 365، إنه لمس تأثر أهل الجزائر بفيلم رحلة 404 وبالتالى رسالة الفيلم وصلت.

وأضاف هانى خليفة أن ردود فعل الجمهور فى وهران بالجزائر مرضية جدا بالنسبة له، معبرا عن سعادته بالتواجد في مهرجان وهران لأول مرة، معبرا أيضا عن سعادته بعودة المهرجان بعد غياب ٦ سنوات، لأنه مهرجان مهم وله تاريخ كبير وهو مهرجان غالي لدى السينمائيين العرب.

وكانت أعلنت نقابة المهن السينمائية عن ترشيح فيلم رحلة 404، لتمثيل مصر في الأوسكار 2024، وقالت نقابة المهن السينمائية في بيانها حول هذا الأمر إن الفيلم اختير من قبل لجنة مشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، مرشحا مصريا، وذلك بعد فوزه بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت مجموعة من الأفلام.

تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

الفيلم من إخراج هاني خليفة، وبطولة منى ذكى، محمد فراج، محمد ممدوح، الفيلم فاز بجائزتى أحسن ممثلة للنجمة منى ذكى، ولجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الاقصر للسينما الافريقية في دورته الثالثة عشر فبراير الماضي.