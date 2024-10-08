شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة من وهران: هناك صمت عالمى تجاه ما يحدث فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم محمود حميدة خلال ندوة تكريمه بمهرجان وهران للفيلم العربى فى دورته الـ12، إنه ليس لديه ما يقوله حول ما يحدث فى غزة، وأنه رغم كل ما يقال والمظاهرات التي تجوب العالم، هناك صمت مدوى رغم الشجب ضد الفعل غير الإنساني في غزة وأي كلام سيقال أعتبره صمت وصمت مدوى، وإذا نريد أن نحلل السبب هو أمر آخر ويحتاج لوقت.

وأضاف محمود حميدة أن خاله علي رحل فى حرب 48، مؤكدا أنه لا يوجد فعل حقيقي تجاه ما يحدث لأننا لا نملك أي شىء لتغيير الوضع الآن، وعلينا العمل على إنشاء علاقات جديدة لأن الكيان المحتل لديه قوة رادعة ومن ورائه قوة أكبر تدعمه ونحن لا يوجد من يدعمنا.

شهد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الـ12، حضور عدد كبير من الجمهور الجزائري والجاليات الفلسطينية والداعمين للقضية الفلسطينية، عرض مشروع أفلام من المسافة صفر، حيث ارتدى عدد كبير من الحضور الشال الفلسطيني فيما حملت السيدات العلم الفلسطيني مطلقين الزغاريد الفلسطينية قبل عرض الفيلم.

مشروع المسافة صفر للمخرج الفلسطيني رشيد مشهرواي، وهي الأفلام التي تم تصويرها من قلب غزة ووسط الحرب لمخرجين محاصرين في غزة بعد طوفان الأقصي وعددها 22 فيلمًا عرض منهم 11 فيلما يوم الاثنين ويعرض الباقي اليوم، ويأتي عرض الأفلام احتفاءً بمرور 365 يومًا على طوفان الأقصي.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، وشهد المهرجان عرض فيلم المخرج الجزائري لطفي بوشوشي "عين لحجر"، كفيلم الافتتاح وهو العمل الذي يدور في إطار كوميدي، في قرية تتعرض لظروف جوية صعبة ليستغل رجل سيئ السمعة الأمر في محاولة منه للثراء.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، يعرض 60 عملاً سينمائيًا من بين 400 فيلم مسجل في المنصة الرقمية للمهرجان، بغرض التنافس على جوائز "الوهر الذهبي والفضي"، في الدورة الـ 12، وتضم المسابقات الرسمية 11 فيلمًا روائيًا طويلاً و14 فليمًا روائيًا قصيرًا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.



محمود حميدة فى مهرجان وهران



ندوة محمود حميدة من وهران