شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم الثالث من برنامج Shark Tank فى 16 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج "شارك تانك - Shark Tank"، عن انطلاق أولى حلقات الموسم الثالث لأشهر برنامج رواد أعمال فى مصر والعالم العربى، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجارى، حيث نشرت الصفحة عبر فيس بوك، صورة ضمت رجال الأعمال الذين سيحضرون أولى حلقات البرنامج، وكتبت "أسماك القرش مستعدة للغوص في عالم الإمكانات التي لا نهاية لها".

وأضافت الصفحة الرسمية في البوست "ترقبوا موسم جديد من Shark Tank Egypt بدءًا من الأربعاء 16 أكتوبر على CBC Egypt والبث على WATCH IT".

يعد برنامج "شارك تانك - Shark Tank"، أهم وأكبر برنامج رواد الأعمال في مصر والعالم العربي، ويشارك فيه لجنة تحكيم تضم 5 من أكبر رجال الأعمال في مصر وهم أحمد السويدي، وعبدالله سلام، ومحمد فاروق، وأيمن عباس، ومحمد منصور.

وكان قد ضم الموسم الثاني من "شارك تانك - Shark Tank"، مفاجآت كثيرة منها انضمام "شاركس" جدد، وهو مصطلح يُطلق على رجال أعمال جدد يشاركون في الموسم الثاني للبرنامج ما يعد ثقلًا جديدًا وإضافة قوية للبرنامج.



رجال الأعمال

وحقق الموسم الثاني من البرنامج نجاحاً كبيراً وأحدث ضجة إعلامية كبيرة من خلال حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجم استثمارات تخطى 70 مليون جنيه مصري.

البرنامج يدور حول تقديم رواد الأعمال الشباب مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم بطرق جذابة في محاولة لإقناع اللجنة بتمويل هذه المشروعات المميزة من خلال عروض قوية، وسط مفاجآت عديدة ومثيرة تشهدها الحلقات.