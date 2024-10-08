شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: ما ندمتش على دور قدمته وأى حاجة هابطة عملتها كانت فك أزمة مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان لطفى لبيب عن أدواره فى السينما والدراما، وهل ندم على دور قدمه، حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم أندم أبدا على شىء قدمته وأي حاجة عملتها حتى لو هابطة إلى حد ما، أعتبرها كانت فك أزمة اقتصادية".

وعن حقيقة رفضه دور شيخ نصاب قال لطفي لبيب: "حصل فعلا ورفضته لأن الدور كان عن شيخ نصاب ينصب على أهل البلد، وأنا استحالة أقبل دور زى ده لأن فى حاجات ما ينفعش تتعمل وما فيش سبب يخلينى أقبل إني أعمله".

وعن روشتة لطفي لبيب للسعادة قال: "أنا بسامح والمسامح كريم ومحب للناس جدا وبغفر لهم وما حصليش فى حياتى إن حد دخل حياتى وقلت مستحيل يكون فى علاقة بيننا لأن ممكن هو من نفسه يشعر إنه غير مناسب وينسحب، وفي أزمتي الصحية أصحابي كانوا يزوروني دايما ويتابعوني على الهاتف ومحمود حميدة لسه معتذر ليا إنه مجاش التكريم، فأنا الحمد لله بحب الناس والناس بتحبنى وهي دي الروشتة.. سامح وحب الناس واغفر واصفح".

وكرم الفنان لطفي لبيب خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الأربعين، وهى الدورة التي حملت اسم "نيللي"، وأعرب لطفي لبيب عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم ووجوده في هذا المهرجان العريق.



لطفي لبيب والكاتب الصحفي بهاء نبيل



الفنان لطفي لبيب والكاتب الصحفي بهاء نبيل