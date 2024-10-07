شكرا لقرائتكم خبر عن انفصال إلهام عبد البديع والملحن وليد سامى بعد زواج دام عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملحن وليد سامي انفصاله عن الفنانة الهام عبد البديع بعد زواج دام قرابة العامين، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "كل شيء قسمة ونصيب أنا والهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا وربنا يوفقها ويكتبلها الخير".



انفصال وليد سامي والهام عبد البديع

وكانت الفنانة الصاعدة إلهام عبد البديع قد حلت ضيفة مؤخراً في برنامج 8 الصبح على Dmc وقالت: "تجربتي في "إلا أنا" في حكاية "ويبقى الأثر"، هى تجربة نوعية".

وعن مسلسل آدم وجميلة وباب الخلق، علقت بقولها: "أحب الوجود القليل المميز عن الوجود المستمر الطبيعي".

وتحدثت أيضا عن تجربتها في خطوتها المميزة مع الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل فلانتينو، ودور البطولة في فيلم أهواك مع النجم الكبير تامر حسني، حيث قالت إنه نقطة تحول في حياتها.

وحول حياتها الشخصية، قالت: حياتي الشخصية لها أهميتها بجانب الحياة العملية والفنية.

وأكدت حبها الشديد للسينما، وأن أعمالها مستمرة العرض مع مرور الأعوام عكس المسلسلات حتى وإن نجحت وتميزت فإنه ومع مرور الأيام يقل عرضها.

وحول سبب ظهورها القليل، قالت: هو عدم العرض المناسب لذوقها، وأنها لا تهتم بالمساحة إطلاقا، مؤكدة أنها تخاف من الوحدة.