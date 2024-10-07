شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر جريو رئيس مهرجان وهران: فخورين بعرض أفلام من المسافة صفر الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وهران - علي الكشوطيالإثنين، 07 أكتوبر 2024 08:15 م
قال الفنان عبد القادر جريو رئيس مهرجان وهران للفيلم العربي في دورته الـ12، إن عرض مشروع أفلام المسافة صفر في مهرجان وهران حدث سينمائي استثنائي إنساني، لـ22 مخرجا ومخرجة نقلوا أجواء حقيقية من قلب غزة، مؤكدا أنه فخور بعرض الأفلام في مهرجان وهران.
شهد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الـ12، حضور عدد كبير من الجمهور الجزائري والجاليات الفلسطينية والداعمين للقضية الفلسطينية، عرض مشروع أفلام من المسافة صفر، حيث ارتدى عدد كبير من الحضور الشال الفلسطيني، فيما حملت السيدات العلم الفلسطيني، مطلقين الزغاريد الفلسطينية قبل عرض الفيلم.
مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، يعرض 60 عملاً سينمائيًا من بين 400 فيلم مسجل في المنصة الرقمية للمهرجان، بغرض التنافس على جوائز "الوهر الذهبي والفضي"، في الدورة الـ12، وتضم المسابقات الرسمية 11 فيلمًا روائيًا طويلاً و14 فيلمًا روائيًا قصيرًا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.
فيما تمت برمجة عرض 22 فيلمًا فلسطينيًا بعنوان "غزة المسافة صفر"، وسوف يتم عرضها ابتداء من 7 أكتوبر، احتفاءً بالذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز