شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر جريو رئيس مهرجان وهران: فخورين بعرض أفلام من المسافة صفر الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان عبد القادر جريو رئيس مهرجان وهران للفيلم العربي في دورته الـ12، إن عرض مشروع أفلام المسافة صفر في مهرجان وهران حدث سينمائي استثنائي إنساني، لـ22 مخرجا ومخرجة نقلوا أجواء حقيقية من قلب غزة، مؤكدا أنه فخور بعرض الأفلام في مهرجان وهران.

شهد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الـ12، حضور عدد كبير من الجمهور الجزائري والجاليات الفلسطينية والداعمين للقضية الفلسطينية، عرض مشروع أفلام من المسافة صفر، حيث ارتدى عدد كبير من الحضور الشال الفلسطيني، فيما حملت السيدات العلم الفلسطيني، مطلقين الزغاريد الفلسطينية قبل عرض الفيلم.

مشروع المسافة صفر للمخرج الفلسطيني رشيد مشهرواي، وهي الأفلام التي تم تصويرها من قلب غزة ووسط الحرب لمخرجين محاصرين في غزة بعد طوفان الأقصي وعددها 22 فيلم عرض، منها 11 فيلما اليوم الإثنين، ويُعرض الباقي غدا، ويأتي عرض الأفلام احتفاءً بمرور 365 يوما على طوفان الأقصي.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، وشهد المهرجان عرض فيلم المخرج الجزائري لطفي بوشوشي "عين لحجر"، كفيلم الافتتاح وهو العمل الذي يدور في اطار كوميدي، في قرية تتعرض لظروف جوية صعبة ليستغل رجل سيئ السمعة، الأمر في محاولة منه للثراء.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، يعرض 60 عملاً سينمائيًا من بين 400 فيلم مسجل في المنصة الرقمية للمهرجان، بغرض التنافس على جوائز "الوهر الذهبي والفضي"، في الدورة الـ12، وتضم المسابقات الرسمية 11 فيلمًا روائيًا طويلاً و14 فيلمًا روائيًا قصيرًا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.

فيما تمت برمجة عرض 22 فيلمًا فلسطينيًا بعنوان "غزة المسافة صفر"، وسوف يتم عرضها ابتداء من 7 أكتوبر، احتفاءً بالذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى.