شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطيني رشيد مشهرواي من مهرجان وهران: فخور بصناع أفلام المسافة صفر والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي قبل عرض مشروع أفلام من المسافة صفر بمهرجان وهران للفيلم العربي في دورته الـ12، إنه فخور بصناع الأفلام ممن قدموا أعمالهم من قلب غزة وفي وسط الحرب، مؤكدًا أن الفيلم مرشح لتثميل فلسطين في سباق الأوسكار أفضل فيلم أجنبي.

ووجه رشيد الشكر لمهرجان وهران وللمدير الفني للمهرجان ليندا بالخيرية التي حرصت على أن يشارك المشروع بالمهرجان ووجه الشكر أيضًا لفيصل الشيباني المدير العام للمهرجان.

وشهد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الـ12، حضور عدد كبير من الجمهور الجزائري والجاليات الفلسطينية والداعمين للقضية الفلسطينية، عرض مشروع أفلام من المسافة صفر، حيث ارتدى عدد كبير من الحضور الشال الفلسطيني فيما حملت السيدات العلم الفلسطيني مطلقين الزغاريد الفلسطينية قبل عرض الفيلم.

مشروع المسافة صفر للمخرج الفلسطيني رشيد مشهرواي، وهي الافلام التي تم تصويرها من قلب غزة ووسط الحرب لمخرجين محاصرين في غزة بعد طوفان الاقصي وعددها 22 فيلمًا عرض منهم 11 فيلمًا اليوم الإثنين ويعرض غدًا الباقي، ويأتي عرض الأفلام احتفاءً بمرور 365 يومًا على طوفان الأقصي.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، وشهد المهرجان عرض فيلم المخرج الجزائري لطفي بوشوشي "عين لحجر"، كفيلم الافتتاح وهو العمل الذي يدور في اطار كوميدي، في قرية تتعرض لظروف جوية صعبة ليستغل رجل سئ السمعة الأمر في محاولة منه للثراء.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، يعرض 60 عملاً سينمائيًا من بين 400 فيلم مسجل في المنصة الرقمية للمهرجان، بغرض التنافس على جوائز "الوهر الذهبي والفضي"، في الدورة الـ 12، وتضم المسابقات الرسمية 11 فيلمًا روائيًا طويلاً و14 فليمًا روائيًا قصيرًا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.

فيما تم برمجة عرض 22 فيلمًا فلسطينيًا بعنوان "غزة المسافة صفر"، وسوف يتم عرضها ابتداء من 7 أكتوبر، احتفاءً بالذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى.