شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجة الفلسطينية ليالي بدر: صناع المسافة صفر حملوا الكاميرا كسلاح للمقاومة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفلسطينية ليالي بدر المنتج المشارك في مشروع أفلام من المسافة صفر قبل عرض الأفلام في مهرجان وهران للفيلم العربي، إن صناع أفلام مشروع المسافة صفر حملوا الكاميرا كسلاح للمقاومة، وأن أغلب المشاركين في المشروع هم من الشباب، والمشروع يضم أفلامًا بالموبايل وأعمال رسوم متخركة وماريونت وكل فيلم يحكي قصة مختلفة من واقع ما يحدث في غزة.

شهد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الـ12، حضور عدد كبير من الجمهور الجزائري والجاليات الفلسطينية والداعمين للقضية الفلسطينية، عرض مشروع أفلام من المسافة صفر، حيث ارتدى عدد كبير من الحضور الشال الفلسطيني فيما حملت السيدات العلم الفلسطيني مطلقين الزغاريد الفلسطينية قبل عرض الفيلم.

مشروع المسافة صفر للمخرج الفلسطيني رشيد مشهرواي، وهي الافلام التي تم تصويرها من قلب غزة ووسط الحرب لمخرجين محاصرين في غزة بعد طوفان الاقصي وعددها 22 فيلمًا عرض منهم 11 فيلمًا اليوم الإثنين ويعرض غدًا الباقي، ويأتي عرض الأفلام احتفاءً بمرور 365 يومًا على طوفان الأقصي.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، وشهد المهرجان عرض فيلم المخرج الجزائري لطفي بوشوشي "عين لحجر"، كفيلم الافتتاح وهو العمل الذي يدور في اطار كوميدي، في قرية تتعرض لظروف جوية صعبة ليستغل رجل سئ السمعة الأمر في محاولة منه للثراء.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، يعرض 60 عملاً سينمائيًا من بين 400 فيلم مسجل في المنصة الرقمية للمهرجان، بغرض التنافس على جوائز "الوهر الذهبي والفضي"، في الدورة الـ 12، وتضم المسابقات الرسمية 11 فيلمًا روائيًا طويلاً و14 فليمًا روائيًا قصيرًا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.

فيما تم برمجة عرض 22 فيلمًا فلسطينيًا بعنوان "غزة المسافة صفر"، وسوف يتم عرضها ابتداء من 7 أكتوبر، احتفاءً بالذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى.