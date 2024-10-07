شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "آل شنب" لـ ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر بالسينمات 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سينرجى فيلمز عن طرح فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر وأسماء جلال عن موعد عرضه بالسينمات، حيث يطرح الفيلم يوم 31 أكتوبر الجارى.



فيلم ال شنب

تدور أحداث فيلم "آل شنب" فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم

فيلم "آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

وشارك فيلم "آل شنب" في عرضه الأول في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى حيث شارك الفيلم ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتي أقيمت العام الماضي.